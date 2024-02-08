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Благотворительная акция "Героями не рождаются…" стартует 24 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
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12:04 08.02.2024 (обновлено: 14:37 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/aktsiya-1926123593.html
Благотворительная акция "Героями не рождаются…" стартует 24 февраля
Благотворительная акция "Героями не рождаются…" стартует 24 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
Благотворительная акция "Героями не рождаются…" стартует 24 февраля
Всероссийская благотворительная акция "Героями не рождаются…" пройдёт в Красноярске, Новосибирске, Омске и Кузбассе, первый концерт состоится 24 февраля,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:04
2024-02-08T14:37
россия
сво
красноярск
новосибирск
дмитрий певцов
егор бероев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Всероссийская благотворительная акция "Героями не рождаются…" пройдёт в Красноярске, Новосибирске, Омске и Кузбассе, первый концерт состоится 24 февраля, сообщили журналистам организаторы. "Стартует Всероссийская благотворительная акция "Героями не рождаются…", суть которой - создание объединяющей и мобилизующей силы в тылу. Это серия концертов с участием ведущих артистов и коллективов России, направленных на моральную и материальную поддержку бойцов на передовой… Сбор от продажи билетов будет направлен на благотворительность в поддержку военнослужащих из каждого региона", - говорится в сообщении организаторов. Концерты в рамках акции пройдут в четырех регионах России: 24 февраля в Большом зале Красноярской филармонии, 26 февраля в Концертом зале Новосибирской филармонии, 27 февраля в Большом зале Омской филармонии и 2 марта в филармонии Кузбасса. Отмечается, что благотворительные концерты в рамках акции пройдут по всей стране в течение года, а средства с продажи билетов будут направлены на поддержку бойцов СВО, ветеранов и пострадавших мирных жителей. Сбор средств с билетов будет организован через Народный фронт (портал "Все для Победы"). В первом туре к акции присоединились такие артисты, как Дмитрий Певцов, Евгений Сидихин, Егор Бероев, Валентин Клементьев, Владимир Конкин, Дмитрий Дюжев, Павел Трубинер, Яна Поплавская и другие. Они исполнят шедевры русской классической музыки, стихи и прозу великих русских классиков, а также работы современных авторов. "Впервые прозвучат стихи самих бойцов, а также отрывки из их дневников", - добавили организаторы. Для создания визуальной части будут использоваться кадры из документальных фильмов, созданных в период СВО.
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россия, сво, красноярск, новосибирск, дмитрий певцов, егор бероев , владимир конкин
Россия, СВО, Красноярск, Новосибирск, Дмитрий Певцов, Егор Бероев , Владимир Конкин

Благотворительная акция "Героями не рождаются…" стартует 24 февраля

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, смотрит письма и рисунки детей
Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, смотрит письма и рисунки детей - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Всероссийская благотворительная акция "Героями не рождаются…" пройдёт в Красноярске, Новосибирске, Омске и Кузбассе, первый концерт состоится 24 февраля, сообщили журналистам организаторы.
"Стартует Всероссийская благотворительная акция "Героями не рождаются…", суть которой - создание объединяющей и мобилизующей силы в тылу. Это серия концертов с участием ведущих артистов и коллективов России, направленных на моральную и материальную поддержку бойцов на передовой… Сбор от продажи билетов будет направлен на благотворительность в поддержку военнослужащих из каждого региона", - говорится в сообщении организаторов.
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Концерты в рамках акции пройдут в четырех регионах России: 24 февраля в Большом зале Красноярской филармонии, 26 февраля в Концертом зале Новосибирской филармонии, 27 февраля в Большом зале Омской филармонии и 2 марта в филармонии Кузбасса.
Отмечается, что благотворительные концерты в рамках акции пройдут по всей стране в течение года, а средства с продажи билетов будут направлены на поддержку бойцов СВО, ветеранов и пострадавших мирных жителей. Сбор средств с билетов будет организован через Народный фронт (портал "Все для Победы").
В первом туре к акции присоединились такие артисты, как Дмитрий Певцов, Евгений Сидихин, Егор Бероев, Валентин Клементьев, Владимир Конкин, Дмитрий Дюжев, Павел Трубинер, Яна Поплавская и другие. Они исполнят шедевры русской классической музыки, стихи и прозу великих русских классиков, а также работы современных авторов. "Впервые прозвучат стихи самих бойцов, а также отрывки из их дневников", - добавили организаторы.
Для создания визуальной части будут использоваться кадры из документальных фильмов, созданных в период СВО.
 
РоссияСВОКрасноярскНовосибирскДмитрий ПевцовЕгор БероевВладимир Конкин
 
 
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