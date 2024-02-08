https://ria.ru/20240208/aktivy-1926084244.html

"Арестуйте уже его": дерзкий план Зеленского по России вызвал гнев в Сети

"Арестуйте уже его": дерзкий план Зеленского по России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 08.02.2024

"Арестуйте уже его": дерзкий план Зеленского по России вызвал гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х подвергли жесткой критике инициативу президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:39

2024-02-08T09:39

2024-02-08T16:06

россия

украина

сша

владимир зеленский

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х подвергли жесткой критике инициативу президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны."От попрошайки до вора — отличный карьерный рост. Уходи!" — сыронизировала Mira D."Лучше продай один из своих особняков и одну из яхт, чтобы купить оружие", — обратился Conservative Trucker к украинскому президенту."Арестуйте уже этого человека", — потребовал Jiggy the Real Stewart Pickett."Ты пишешь это, потому что больше не получаешь деньги от США. Ты действительно веришь, что кто-то отдаст тебе активы России? Ты считаешь, что можешь выиграть в этом конфликте? Ты серьезно? Все кончено", — отметил denisx."Как же надоело, что ты постоянно побираешься, требуешь больше денег и оружия. Ты просто тиран, который уже обогатился вместе с Байденом, Блинкеном и Джейком Салливаном. <…> Перестань уже убивать украинцев", — подытожила Rose.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Почти 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.

https://ria.ru/20240207/odessa-1925917998.html

https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, g7, euroclear