"Арестуйте уже его": дерзкий план Зеленского по России вызвал гнев в Сети
Пользователи Х обрушились на Зеленского из-за предложения забрать активы России
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х подвергли жесткой критике инициативу президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны.
"От попрошайки до вора — отличный карьерный рост. Уходи!" — сыронизировала Mira D.
"Лучше продай один из своих особняков и одну из яхт, чтобы купить оружие", — обратился Conservative Trucker к украинскому президенту.
"Арестуйте уже этого человека", — потребовал Jiggy the Real Stewart Pickett.
"Ты пишешь это, потому что больше не получаешь деньги от США. Ты действительно веришь, что кто-то отдаст тебе активы России? Ты считаешь, что можешь выиграть в этом конфликте? Ты серьезно? Все кончено", — отметил denisx.
"Как же надоело, что ты постоянно побираешься, требуешь больше денег и оружия. Ты просто тиран, который уже обогатился вместе с Байденом, Блинкеном и Джейком Салливаном. <…> Перестань уже убивать украинцев", — подытожила Rose.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Почти 200 миллиардов находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023 года компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.