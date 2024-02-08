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Экс-адвокат Трампа рассказал о решении уйти из команды его защитников - РИА Новости, 08.02.2024
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08:21 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/advokat-1926073616.html
Экс-адвокат Трампа рассказал о решении уйти из команды его защитников
Экс-адвокат Трампа рассказал о решении уйти из команды его защитников - РИА Новости, 08.02.2024
Экс-адвокат Трампа рассказал о решении уйти из команды его защитников
Бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопине было тяжело принять решение об уходе из команды защитников бывшего американского лидера, но... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:21
2024-02-08T08:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопине было тяжело принять решение об уходе из команды защитников бывшего американского лидера, но возвращаться обратно он не собирается, заявил он РИА Новости. "Я точно не присоединюсь заново. Я принял решение и придерживаюсь ему. Это было тяжелое решение", - сообщил он агентству. Как отметил адвокат, решение оставить команду защиты экс-президента он принял по личным соображениям, однако причины намерен держать при себе. По словам Такопины, он видел множество бывших адвокатов Трампа, которые после выхода из команды его защитников приходили в СМИ и негативно отзывались как о самом экс-президенте, так и о членах его команды, а также советниках. При этом он сам так поступать не намерен. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240205/tramp-1925548565.html
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Экс-адвокат Трампа рассказал о решении уйти из команды его защитников

Экс-адвокат Трампа назвал уход тяжелым, но заявил, что возвращаться не будет

© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп во время предвыборного митинга
Дональд Трамп во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопине было тяжело принять решение об уходе из команды защитников бывшего американского лидера, но возвращаться обратно он не собирается, заявил он РИА Новости.
"Я точно не присоединюсь заново. Я принял решение и придерживаюсь ему. Это было тяжелое решение", - сообщил он агентству.
Как отметил адвокат, решение оставить команду защиты экс-президента он принял по личным соображениям, однако причины намерен держать при себе.
По словам Такопины, он видел множество бывших адвокатов Трампа, которые после выхода из команды его защитников приходили в СМИ и негативно отзывались как о самом экс-президенте, так и о членах его команды, а также советниках. При этом он сам так поступать не намерен.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Нашуа - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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