https://ria.ru/20240207/zhertvovanie-1925841000.html

Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров

Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров - РИА Новости, 07.02.2024

Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров

Российские журналисты могли бы оказать посильную помощь в реализации уникального проекта - строительства московского храма святых мучеников Анатолия и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:12

2024-02-07T07:12

2024-02-07T07:12

владимир ресин

москва

украина

андрей стенин

госдума рф

вгтрк

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148052/41/1480524190_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_dec66c8b116ed1174ce9a1202a705142.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские журналисты могли бы оказать посильную помощь в реализации уникального проекта - строительства московского храма святых мучеников Анатолия и Протолеона в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также погибших российских военкоров, на завершение строительства храма еще нужно 220 миллионов рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин. Как уточнили РИА Новости в его пресс-службе, в здании церкви разместятся два храма: нижний и верхний. Верхний - в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона - в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а нижний - в честь святого праведного Артемия Веркольского - "как раз и будет посвящен погибшим военкорам". Храмовый комплекс расположен на юго-востоке Москвы, в парке имени Артема Боровика, строительство началось в 2015 году и осуществляется на пожертвования. "Сейчас на завершение строительства храмового комплекса требуется 220 миллионов рублей. На начальном этапе возведения объекта приходу помогла выделенная Его Святейшеством Патриархом Кириллом целевая субсидия, позволившая в короткие сроки провести большой объем строительных работ. Но чтобы храм стал еще одним центром притяжения Москвы и открыл в 2025 году свои двери, требуется найти финансирование на целый комплекс различных строительно-монтажных и отделочных работ. И здесь свою посильную помощь могла бы оказать, не побоюсь этого слова, "армия" российских журналистов, в силах которой словом и делом поддержать уникальный проект", - сказал Ресин. По его словам, 15 февраля на храм поднимут купола и кресты. По плану, в 2024 году здание будет готово, строители приступят к внутренней отделке, "чтобы в 2025 году сдать храмовый комплекс в эксплуатацию", уточнил куратор программы. "Этот храм войдет в пятерку самых высоких программных объектов. Он будет высотой с 20-этажный дом, невероятно красивый шатровый храм в стиле старинной русской архитектуры", - добавил Ресин. В храме установят мраморные доски с именами воинов, родившихся и живших в столичном районе Марьино и погибших на полях сражений, а также доски с именами погибших российских военных корреспондентов. "Помимо благотворительного участия, очень важно установить имена всех наших военных корреспондентов, погибших в горячих точках и в СВО", - подчеркнул Ресин и предложил делиться такой информацией со своей пресс-службой и Союзом журналистов России. Также рядом с храмом, в парке Артема Боровика, планируют высадить кедровую "Аллею доблести и славы журналистов", этим занимается оргкомитет проекта "Кедры великой победы", добавил депутат. Как уточнили в пресс-службе Ресина, 5 мая, на Пасху, в строящемся храме пройдет литургия, на которую приглашены в том числе председатель Союза журналистов России и его коллеги, "а после завершения церемонии планируется освящение памятного камня, посвященного журналистам, и высадка кедров". Автор идеи и архитектор храмового комплекса - член Союза архитекторов России Федор Афуксениди. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году, стартовала в 2010-м и реализуется на пожертвования. Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист "РИА Новости" Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.

https://ria.ru/20231227/konfiskat-1918383700.html

https://ria.ru/20231227/proizvodstvo-1918354666.html

https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910365330.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ресин, москва, украина, андрей стенин, госдума рф, вгтрк, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия