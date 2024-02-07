https://ria.ru/20240207/zhertvovanie-1925841000.html
Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров
Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров - РИА Новости, 07.02.2024
Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров
Российские журналисты могли бы оказать посильную помощь в реализации уникального проекта - строительства московского храма святых мучеников Анатолия и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:12
2024-02-07T07:12
2024-02-07T07:12
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москва
украина
андрей стенин
госдума рф
вгтрк
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские журналисты могли бы оказать посильную помощь в реализации уникального проекта - строительства московского храма святых мучеников Анатолия и Протолеона в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также погибших российских военкоров, на завершение строительства храма еще нужно 220 миллионов рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин. Как уточнили РИА Новости в его пресс-службе, в здании церкви разместятся два храма: нижний и верхний. Верхний - в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона - в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а нижний - в честь святого праведного Артемия Веркольского - "как раз и будет посвящен погибшим военкорам". Храмовый комплекс расположен на юго-востоке Москвы, в парке имени Артема Боровика, строительство началось в 2015 году и осуществляется на пожертвования. "Сейчас на завершение строительства храмового комплекса требуется 220 миллионов рублей. На начальном этапе возведения объекта приходу помогла выделенная Его Святейшеством Патриархом Кириллом целевая субсидия, позволившая в короткие сроки провести большой объем строительных работ. Но чтобы храм стал еще одним центром притяжения Москвы и открыл в 2025 году свои двери, требуется найти финансирование на целый комплекс различных строительно-монтажных и отделочных работ. И здесь свою посильную помощь могла бы оказать, не побоюсь этого слова, "армия" российских журналистов, в силах которой словом и делом поддержать уникальный проект", - сказал Ресин. По его словам, 15 февраля на храм поднимут купола и кресты. По плану, в 2024 году здание будет готово, строители приступят к внутренней отделке, "чтобы в 2025 году сдать храмовый комплекс в эксплуатацию", уточнил куратор программы. "Этот храм войдет в пятерку самых высоких программных объектов. Он будет высотой с 20-этажный дом, невероятно красивый шатровый храм в стиле старинной русской архитектуры", - добавил Ресин. В храме установят мраморные доски с именами воинов, родившихся и живших в столичном районе Марьино и погибших на полях сражений, а также доски с именами погибших российских военных корреспондентов. "Помимо благотворительного участия, очень важно установить имена всех наших военных корреспондентов, погибших в горячих точках и в СВО", - подчеркнул Ресин и предложил делиться такой информацией со своей пресс-службой и Союзом журналистов России. Также рядом с храмом, в парке Артема Боровика, планируют высадить кедровую "Аллею доблести и славы журналистов", этим занимается оргкомитет проекта "Кедры великой победы", добавил депутат. Как уточнили в пресс-службе Ресина, 5 мая, на Пасху, в строящемся храме пройдет литургия, на которую приглашены в том числе председатель Союза журналистов России и его коллеги, "а после завершения церемонии планируется освящение памятного камня, посвященного журналистам, и высадка кедров". Автор идеи и архитектор храмового комплекса - член Союза архитекторов России Федор Афуксениди. Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году, стартовала в 2010-м и реализуется на пожертвования. Среди первых журналистов, ставших жертвами военного конфликта на Украине, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК - корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян - все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист "РИА Новости" Ростислав Журавлев, журналист "Россия 24" Борис Максудов, военкор Владлен Татарский.
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владимир ресин, москва, украина, андрей стенин, госдума рф, вгтрк, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Владимир Ресин, Москва, Украина, Андрей Стенин, Госдума РФ, ВГТРК, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Депутат призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров
Депутат Ресин призвал журналистов жертвовать на храм в честь погибших военкоров
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские журналисты могли бы оказать посильную помощь в реализации уникального проекта - строительства московского храма святых мучеников Анатолия и Протолеона в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также погибших российских военкоров, на завершение строительства храма еще нужно 220 миллионов рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин.
Как уточнили РИА Новости в его пресс-службе, в здании церкви разместятся два храма: нижний и верхний. Верхний - в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона - в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а нижний - в честь святого праведного Артемия Веркольского - "как раз и будет посвящен погибшим военкорам". Храмовый комплекс расположен на юго-востоке Москвы, в парке имени Артема Боровика, строительство началось в 2015 году и осуществляется на пожертвования.
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"Сейчас на завершение строительства храмового комплекса требуется 220 миллионов рублей. На начальном этапе возведения объекта приходу помогла выделенная Его Святейшеством Патриархом Кириллом
целевая субсидия, позволившая в короткие сроки провести большой объем строительных работ. Но чтобы храм стал еще одним центром притяжения Москвы и открыл в 2025 году свои двери, требуется найти финансирование на целый комплекс различных строительно-монтажных и отделочных работ. И здесь свою посильную помощь могла бы оказать, не побоюсь этого слова, "армия" российских журналистов, в силах которой словом и делом поддержать уникальный проект", - сказал Ресин.
По его словам, 15 февраля на храм поднимут купола и кресты. По плану, в 2024 году здание будет готово, строители приступят к внутренней отделке, "чтобы в 2025 году сдать храмовый комплекс в эксплуатацию", уточнил куратор программы.
"Этот храм войдет в пятерку самых высоких программных объектов. Он будет высотой с 20-этажный дом, невероятно красивый шатровый храм в стиле старинной русской архитектуры", - добавил Ресин.
В храме установят мраморные доски с именами воинов, родившихся и живших в столичном районе Марьино и погибших на полях сражений, а также доски с именами погибших российских военных корреспондентов. "Помимо благотворительного участия, очень важно установить имена всех наших военных корреспондентов, погибших в горячих точках и в СВО", - подчеркнул Ресин и предложил делиться такой информацией со своей пресс-службой и Союзом журналистов России
.
Также рядом с храмом, в парке Артема Боровика, планируют высадить кедровую "Аллею доблести и славы журналистов", этим занимается оргкомитет проекта "Кедры великой победы", добавил депутат. Как уточнили в пресс-службе Ресина, 5 мая, на Пасху, в строящемся храме пройдет литургия, на которую приглашены в том числе председатель Союза журналистов России и его коллеги, "а после завершения церемонии планируется освящение памятного камня, посвященного журналистам, и высадка кедров".
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Автор идеи и архитектор храмового комплекса - член Союза архитекторов России Федор Афуксениди.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году, стартовала в 2010-м и реализуется на пожертвования.
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, - фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин
, сотрудники ВГТРК
- корреспондент Игорь Корнелюк
и видеоинженер Антон Волошин
, оператор "Первого канала" Анатолий Клян
- все они погибли в 2014 году. В 2023 году погибли военный журналист "РИА Новости" Ростислав Журавлев
, журналист "Россия 24" Борис Максудов
, военкор Владлен Татарский
.
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