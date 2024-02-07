https://ria.ru/20240207/zaluzhnyy-1925945846.html

Залужного не было на презентации проекта о мобилизации, сообщили в Раде

Залужного не было на презентации проекта о мобилизации, сообщили в Раде - РИА Новости, 07.02.2024

Залужного не было на презентации проекта о мобилизации, сообщили в Раде

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отсутствовал в Раде во время презентации правительственного законопроекта о мобилизации, сообщила парламентарий Ирина... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:09

2024-02-07T15:09

2024-02-07T15:10

украина

в мире

валерий залужный

ирина геращенко

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отсутствовал в Раде во время презентации правительственного законопроекта о мобилизации, сообщила парламентарий Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее в среду депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о принятии в первом чтении скандального законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. По его словам, еще предстоит второе чтение, в документ будут вносить правки. Сам Гончаренко заявил, что голосовал против."Правительственный законопроект представлял министр обороны (Рустем) Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта", - написала Геращенко.Она отметила, что парламентский комитет по нацбезопасности поддержал решение о поддержке правительственного законопроекта за 10 минут до его рассмотрения в зале. Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции. Несмотря на возражения ее партии, законопроект рассматривался по сокращенной процедуре, то есть "без вопросов, без ответов, без дискуссии". Кроме того, как отметила депутат, в парламенте также рассматривают сегодня три альтернативных законопроекта, авторами которых являются депутаты Георгий Мазураш, Дмитрий Разумков и Алексей Гончаренко. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925932736.html

https://ria.ru/20240207/mobilizatsiya-1925824686.html

https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, валерий залужный, ирина геращенко, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "батькивщина"