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В офисе Зеленского резко высказались о Залужном - РИА Новости, 07.02.2024
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01:41 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/zaluzhnyy-1925824840.html
В офисе Зеленского резко высказались о Залужном
В офисе Зеленского резко высказались о Залужном - РИА Новости, 07.02.2024
В офисе Зеленского резко высказались о Залужном
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский "не может себе позволить" стагнацию на линии боевого соприкосновения. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:41
2024-02-07T01:41
в мире
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
валерий залужный
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский "не может себе позволить" стагнацию на линии боевого соприкосновения."Президент является верховным главнокомандующим, то есть он несет ответственность за то, как у нас происходят события на линии фронта в целом, в экономике в целом, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях в стране", - заявил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, комментируя возможность отставки главкома ВСУ Валерия Залужного."Все остальное", по его словам, — это вертикали, так или иначе подчиняющиеся президенту."Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим на разных направлениях, в том числе по линии фронта", - добавил он.В понедельник Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года, с его учетом Киев будет "принимать или не принимать" кадровые решения. Ранее Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене Залужного.В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
https://ria.ru/20240206/otstavka-1925817074.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В офисе Зеленского резко высказались о Залужном

Подоляк связал возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский "не может себе позволить" стагнацию на линии боевого соприкосновения.
"Президент является верховным главнокомандующим, то есть он несет ответственность за то, как у нас происходят события на линии фронта в целом, в экономике в целом, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях в стране", - заявил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, комментируя возможность отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Секретарь СНБО заявил, что в отставке Залужного нет ничего страшного
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"Все остальное", по его словам, — это вертикали, так или иначе подчиняющиеся президенту.
"Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим на разных направлениях, в том числе по линии фронта", - добавил он.
В понедельник Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года, с его учетом Киев будет "принимать или не принимать" кадровые решения. Ранее Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене Залужного.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
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