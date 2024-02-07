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Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке
Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.02.2024
Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке
Россия, помогая заложникам на Ближнем Востоке, обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, прежде всего прошедших холокост, и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:49
2024-02-07T23:49
2024-02-07T23:59
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия, помогая заложникам на Ближнем Востоке, обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, прежде всего прошедших холокост, и понимает, что эти усилия нужно продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. На встрече обсуждалось содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке."Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации – но и на граждан других стран. В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли холокост", - сказал Путин.Он отметил, что результаты этой работы уже есть, но указал на то, что её необходимо продолжать."Как я сказал, определённые результаты уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы", - добавил президент.
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ближний восток, россия, владимир путин, берл лазар, александр бородай, москва
Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Берл Лазар, Александр Бородай, Москва
Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке
Путин: помощь ведется и для заложников РФ на Ближнем Востоке, и для иностранцев