https://ria.ru/20240207/zalozhniki-1926046938.html

Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке

Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.02.2024

Путин рассказал о помощи заложникам на Ближнем Востоке

Россия, помогая заложникам на Ближнем Востоке, обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, прежде всего прошедших холокост, и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:49

2024-02-07T23:49

2024-02-07T23:59

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия, помогая заложникам на Ближнем Востоке, обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран, прежде всего прошедших холокост, и понимает, что эти усилия нужно продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду встретился в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. На встрече обсуждалось содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке."Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации – но и на граждан других стран. В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли холокост", - сказал Путин.Он отметил, что результаты этой работы уже есть, но указал на то, что её необходимо продолжать."Как я сказал, определённые результаты уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы", - добавил президент.

https://ria.ru/20240202/khamas-1925016112.html

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ближний восток, россия, владимир путин, берл лазар, александр бородай, москва