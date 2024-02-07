Рейтинг@Mail.ru
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 07.02.2024 (обновлено: 13:20 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/zakonoproekt-1925914391.html
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:19
2024-02-07T13:20
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших в официальных отношениях с участниками спецоперации, в случае гибели последних. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий, что женщины, которые состояли в отношениях с участниками спецоперации без официального оформления, смогут получать положенные льготы и выплаты в случае гибели их мужчин. Пескова спросили знаком ли он с этой инициативой и как относится к ней. "Это очень сложная субстанция, и я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать", - ответил он.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО

В Кремле не располагают информацией о проекте по льготам для вдов участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших в официальных отношениях с участниками спецоперации, в случае гибели последних.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий, что женщины, которые состояли в отношениях с участниками спецоперации без официального оформления, смогут получать положенные льготы и выплаты в случае гибели их мужчин. Пескова спросили знаком ли он с этой инициативой и как относится к ней.
"Это очень сложная субстанция, и я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать", - ответил он.
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, который организовали волонтеры из Донецка - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Не раз попадали под обстрелы". На что решились матери мобилизованных
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала