https://ria.ru/20240207/zakonoproekt-1925914391.html

Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО

Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО - РИА Новости, 07.02.2024

Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:19

2024-02-07T13:19

2024-02-07T13:20

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших в официальных отношениях с участниками спецоперации, в случае гибели последних. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий, что женщины, которые состояли в отношениях с участниками спецоперации без официального оформления, смогут получать положенные льготы и выплаты в случае гибели их мужчин. Пескова спросили знаком ли он с этой инициативой и как относится к ней. "Это очень сложная субстанция, и я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать", - ответил он.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, общество