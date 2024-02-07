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Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:19
2024-02-07T13:19
2024-02-07T13:20
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о законопроекте о льготах и выплатах для женщин, не состоявших в официальных отношениях с участниками спецоперации, в случае гибели последних. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий, что женщины, которые состояли в отношениях с участниками спецоперации без официального оформления, смогут получать положенные льготы и выплаты в случае гибели их мужчин. Пескова спросили знаком ли он с этой инициативой и как относится к ней. "Это очень сложная субстанция, и я не располагаю никакой информацией об этом законопроекте. Здесь я ничего не могу сказать", - ответил он.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Кремль не стал комментировать проект о льготах для вдов участников СВО
В Кремле не располагают информацией о проекте по льготам для вдов участников СВО