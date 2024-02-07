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Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах - РИА Новости, 07.02.2024
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10:35 07.02.2024 (обновлено: 10:37 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/zakharova-1925866665.html
Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах
Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах - РИА Новости, 07.02.2024
Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах
Официальный представитель РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила непропорциональную реакцию международных экологических организаций на события в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:35
2024-02-07T10:37
россия
япония
мария захарова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный представитель РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила непропорциональную реакцию международных экологических организаций на события в России по сравнению с другими странами. Ранее японский телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались несколько детенышей косаток. "Можно я напомню, что происходило по каждому поводу, когда что-либо аналогичное происходило в наших территориальных водах, на территории нашей страны? Не было уголка планеты, куда бы не доходил пресс-релиз Гринписа (признана в РФ нежелательной)", - сказала Захарова. Она добавила, что в подобных случаях медиапространство "взрывают" не для привлечения помощи, а чтобы очернить Россию и поиздеваться. А в этом случае с касатками у берегов Японии международные экологические организации не отреагировали из-за отсутствия политической конъюнктуры, отметила Захарова. Росрыболовство ранее направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток.
https://ria.ru/20240126/ekologiya-1923658356.html
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россия, япония, мария захарова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире
Россия, Япония, Мария Захарова, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), В мире
Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах

Захарова отметила разную реакцию экологов на случаи в России и в других странах

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный представитель РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила непропорциональную реакцию международных экологических организаций на события в России по сравнению с другими странами.
Ранее японский телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались несколько детенышей косаток.
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"Можно я напомню, что происходило по каждому поводу, когда что-либо аналогичное происходило в наших территориальных водах, на территории нашей страны? Не было уголка планеты, куда бы не доходил пресс-релиз Гринписа (признана в РФ нежелательной)", - сказала Захарова.
Она добавила, что в подобных случаях медиапространство "взрывают" не для привлечения помощи, а чтобы очернить Россию и поиздеваться. А в этом случае с касатками у берегов Японии международные экологические организации не отреагировали из-за отсутствия политической конъюнктуры, отметила Захарова.
Росрыболовство ранее направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток.
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