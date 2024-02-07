https://ria.ru/20240207/zakharova-1925866665.html

Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах

Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах - РИА Новости, 07.02.2024

Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах

Официальный представитель РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила непропорциональную реакцию международных экологических организаций на события в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:35

2024-02-07T10:35

2024-02-07T10:37

россия

япония

мария захарова

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный представитель РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила непропорциональную реакцию международных экологических организаций на события в России по сравнению с другими странами. Ранее японский телеканал NHK сообщил, что около 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли на отдалении около километра от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подобраться, чтобы оказать помощь. По словам очевидцев, в ловушке также оказались несколько детенышей косаток. "Можно я напомню, что происходило по каждому поводу, когда что-либо аналогичное происходило в наших территориальных водах, на территории нашей страны? Не было уголка планеты, куда бы не доходил пресс-релиз Гринписа (признана в РФ нежелательной)", - сказала Захарова. Она добавила, что в подобных случаях медиапространство "взрывают" не для привлечения помощи, а чтобы очернить Россию и поиздеваться. А в этом случае с касатками у берегов Японии международные экологические организации не отреагировали из-за отсутствия политической конъюнктуры, отметила Захарова. Росрыболовство ранее направило в минсельхоз Японии свое предложение о готовности оказать помощь по спасению косаток.

https://ria.ru/20240126/ekologiya-1923658356.html

https://ria.ru/20231223/ekologiya-1917607073.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, мария захарова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире