https://ria.ru/20240207/zaes-1926021077.html
Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС
Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024
Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:36
2024-02-07T19:36
2024-02-07T19:36
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции. "Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленные на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет вооруженный конфликт", - сказал Гросси. Он уточнил, что речь идет о возможных отключениях электроэнергии, атаках и нарушениях физической целостности объектов станции. "Это вещи, которые находятся вне возможностей тех профессионалов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная", - добавил глава МАГАТЭ. Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html
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энергодар, россия, днепр (город), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Россия, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС
Гросси в ходе брифинга на ЗАЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции.
"Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленные на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет вооруженный конфликт", - сказал Гросси.
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Он уточнил, что речь идет о возможных отключениях электроэнергии, атаках и нарушениях физической целостности объектов станции. "Это вещи, которые находятся вне возможностей тех профессионалов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная", - добавил глава МАГАТЭ.
Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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