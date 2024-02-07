https://ria.ru/20240207/zaes-1926021077.html

Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС

Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024

Гросси констатировал улучшение ситуации вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:36

2024-02-07T19:36

2024-02-07T19:36

энергодар

россия

днепр (город)

рафаэль гросси

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС отметил улучшение ситуации вокруг станции. "Я вижу все профессиональные усилия и работу, направленные на стабилизацию ситуации. Да, из того, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет вооруженный конфликт", - сказал Гросси. Он уточнил, что речь идет о возможных отключениях электроэнергии, атаках и нарушениях физической целостности объектов станции. "Это вещи, которые находятся вне возможностей тех профессионалов, которые работают на станции, и в этом смысле ситуация недостаточно стабильная", - добавил глава МАГАТЭ. Запорожскую АЭС в среду посетила делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. В ходе визита специалисты ознакомились с текущим состоянием станции, оценили качественный и количественный состав работников ЗАЭС и его достаточность. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html

https://ria.ru/20240207/zaes-1925959390.html

энергодар

россия

днепр (город)

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энергодар, россия, днепр (город), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс