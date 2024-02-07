https://ria.ru/20240207/zaes-1925997278.html
Директор ЗАЭС рассказал, что Киев продолжает запугивать ее работников
Директор ЗАЭС рассказал, что Киев продолжает запугивать ее работников - РИА Новости, 07.02.2024
Директор ЗАЭС рассказал, что Киев продолжает запугивать ее работников
Украина не прекращает попытки запугивать работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:00
2024-02-07T18:00
2024-02-07T18:00
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Украина не прекращает попытки запугивать работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. "По той информации, которая есть у нас, это (запугивание) продолжается. Документального подтверждения (нет), предоставить документальное подтверждение, запись разговора или какую-то бумагу. Но, по информации, которая есть у нас, да, это воздействие на персонал продолжается", - сказал журналистам Черничук. Сейчас на станции работают более 4,5 тысячи человек, почти 1 тысяча заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении. За последний год повышение по должности получили более 750 человек. Проведена существенная работа по обеспечению работников социальными гарантиями. На ЗАЭС создана отраслевая профсоюзная организация, был заключен коллективный договор. В марте 2023 года о запугивании Киевом персонала станции говорил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Тогда же вопрос давления украинской стороной на персонал станции Карчаа поднимал и на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Директор ЗАЭС рассказал, что Киев продолжает запугивать ее работников
Директор ЗАЭС: Украина не прекращает попыток запугать работников станции
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Украина не прекращает попытки запугивать работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"По той информации, которая есть у нас, это (запугивание) продолжается. Документального подтверждения (нет), предоставить документальное подтверждение, запись разговора или какую-то бумагу. Но, по информации, которая есть у нас, да, это воздействие на персонал продолжается", - сказал журналистам Черничук.
Сейчас на станции работают более 4,5 тысячи человек, почти 1 тысяча заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении. За последний год повышение по должности получили более 750 человек. Проведена существенная работа по обеспечению работников социальными гарантиями. На ЗАЭС создана отраслевая профсоюзная организация, был заключен коллективный договор.
В марте 2023 года о запугивании Киевом
персонала станции говорил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом
" Ренат Карчаа. Тогда же вопрос давления украинской стороной на персонал станции Карчаа поднимал и на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
.
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