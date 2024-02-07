https://ria.ru/20240207/zaes-1925959390.html
Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС
Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024
Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно скважин для водоснабжения бассейнов охлаждения. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:55
2024-02-07T15:55
2024-02-07T15:55
в мире
киев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
герман галущенко
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно скважин для водоснабжения бассейнов охлаждения. "Мы посетили, что было важно для меня - брызгальные бассейны охлаждения. И убедились в том, что размещенных там скважин достаточно для адекватного водоснабжения этих бассейнов", - сказал глава МАГАТЭ на брифинге в ходе визита на станцию. Кроме того, на встрече миссии и руководства станции шла речь о количестве оперативного персонала на некоторых участках ЗАЭС. Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве. Шестого февраля он провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Глава агентства отмечал, что встреча предшествовала поездке на Запорожскую АЭС.
https://ria.ru/20240207/grossi-1925943231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, герман галущенко
В мире, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Герман Галущенко
Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ: на ЗАЭС достаточно скважин для бассейнов охлаждения
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно скважин для водоснабжения бассейнов охлаждения.
"Мы посетили, что было важно для меня - брызгальные бассейны охлаждения. И убедились в том, что размещенных там скважин достаточно для адекватного водоснабжения этих бассейнов", - сказал глава МАГАТЭ на брифинге в ходе визита на станцию.
Гендиректор МАГАТЭ посетил ЗАЭС
Кроме того, на встрече миссии и руководства станции шла речь о количестве оперативного персонала на некоторых участках ЗАЭС.
Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев
и Россию". В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.
Шестого февраля он провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко
. Глава агентства отмечал, что встреча предшествовала поездке на Запорожскую АЭС.
Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС