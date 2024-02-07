https://ria.ru/20240207/zaes-1925959390.html

Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС

Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024

Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно скважин для водоснабжения бассейнов охлаждения. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:55

2024-02-07T15:55

2024-02-07T15:55

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рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

герман галущенко

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно скважин для водоснабжения бассейнов охлаждения. "Мы посетили, что было важно для меня - брызгальные бассейны охлаждения. И убедились в том, что размещенных там скважин достаточно для адекватного водоснабжения этих бассейнов", - сказал глава МАГАТЭ на брифинге в ходе визита на станцию. Кроме того, на встрече миссии и руководства станции шла речь о количестве оперативного персонала на некоторых участках ЗАЭС. Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве. Шестого февраля он провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Глава агентства отмечал, что встреча предшествовала поездке на Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20240207/grossi-1925943231.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, герман галущенко