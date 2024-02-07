https://ria.ru/20240207/zaes-1925959061.html

Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек

Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек - РИА Новости, 07.02.2024

Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек

Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырёх наблюдателей, сообщила администрация ЗАЭС в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:55

2024-02-07T15:55

2024-02-07T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырёх наблюдателей, сообщила администрация ЗАЭС в Telegram-канале станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в сопровождении представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации. "Совместно с Гросси на станцию прибыла новая 16-я команда инспекторов, состоящая из четырёх человек, которая сменит предыдущую", – говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240206/zaes-1925813021.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс