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Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/zaes-1925959061.html
Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек
Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек - РИА Новости, 07.02.2024
Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек
Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырёх наблюдателей, сообщила администрация ЗАЭС в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:55
2024-02-07T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырёх наблюдателей, сообщила администрация ЗАЭС в Telegram-канале станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в сопровождении представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации. "Совместно с Гросси на станцию прибыла новая 16-я команда инспекторов, состоящая из четырёх человек, которая сменит предыдущую", – говорится в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240206/zaes-1925813021.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Очередная миссия наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС состоит из четырех человек

ЗАЭС: на станцию прибыла 16-я миссия МАГАТЭ, состоящая из четырех человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырёх наблюдателей, сообщила администрация ЗАЭС в Telegram-канале станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в сопровождении представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации.
«
"Совместно с Гросси на станцию прибыла новая 16-я команда инспекторов, состоящая из четырёх человек, которая сменит предыдущую", – говорится в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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