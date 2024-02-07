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Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024
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15:52 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/zaes-1925958306.html
Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС
Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024
Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси положительно оценил совместные усилия по обеспечению ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС, сообщила администрация РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:52
2024-02-07T15:52
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси положительно оценил совместные усилия по обеспечению ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС, сообщила администрация станции. Гросси в сопровождении сотрудников миссии и представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырех наблюдателей, сообщила администрации станции. "Рафаэль Гросси подчеркнул в ходе визита, что основная совместная задача - обеспечение ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС. И он положительно оценивает совместные усилия, направленные на это" , - сообщается в Telegram-канале администрации Запорожской АЭС. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук отметил, что на станции достаточно квалифицированного персонала для обеспечения безопасной работы станции, говорится в сообщении. Отмечается, что после разрушения дамбы Каховского водохранилища в июне 2023 года, специалистами станции реализован ряд превентивных дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения. Для подпитки брызгальных бассейнов пробурено 11 дополнительных скважин. В администрации отметили, что для обеспечения Запорожской атомной станции охлаждающей водой прорабатывается возможность обеспечения подпитки пруда-охладителя из Днепра. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925824089.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС

Гросси положительно оценил совместные усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси положительно оценил совместные усилия по обеспечению ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС, сообщила администрация станции.
Гросси в сопровождении сотрудников миссии и представителей Минобороны РФ прибыл на территорию ЗАЭС. Вместе с ним на станцию прибыла очередная группа наблюдателей миссии МАГАТЭ для ротации. Состав очередной миссии МАГАТЭ, которая сменит предыдущую на Запорожской АЭС, состоит из четырех наблюдателей, сообщила администрации станции.
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"Рафаэль Гросси подчеркнул в ходе визита, что основная совместная задача - обеспечение ядерной безопасности и защищенности ЗАЭС. И он положительно оценивает совместные усилия, направленные на это" , - сообщается в Telegram-канале администрации Запорожской АЭС.
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук отметил, что на станции достаточно квалифицированного персонала для обеспечения безопасной работы станции, говорится в сообщении.
Отмечается, что после разрушения дамбы Каховского водохранилища в июне 2023 года, специалистами станции реализован ряд превентивных дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения. Для подпитки брызгальных бассейнов пробурено 11 дополнительных скважин. В администрации отметили, что для обеспечения Запорожской атомной станции охлаждающей водой прорабатывается возможность обеспечения подпитки пруда-охладителя из Днепра.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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