https://ria.ru/20240207/zaes-1925955610.html
Российские военные обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военные обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 07.02.2024
Российские военные обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, сообщили в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:41
2024-02-07T15:41
2024-02-07T15:48
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запорожская аэс
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рафаэль гросси
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.Сегодня ЗАЭС посетил с рабочим визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."7 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - сообщили в ведомстве.Для этого, как уточнили в ведомстве, на маршруте движения наблюдателей у населенного пункта Каменское был объявлен режим прекращения огня.Предварительно, в месте перехода членов миссии саперы разминировали дорогу, на которой находились неразорвавшиеся украинские снаряды. Безопасность сотрудникам МАГАТЭ российские военнослужащие обеспечили не только при переходе, но и в процессе доставки на станцию. По данным Минобороны, на ЗАЭС прибыла группа из четырех экспертов.
https://ria.ru/20240206/zaes-1925813021.html
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси
Российские военные обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Минобороны: военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня ЗАЭС посетил с рабочим визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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"7 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - сообщили в ведомстве.
Для этого, как уточнили в ведомстве, на маршруте движения наблюдателей у населенного пункта Каменское был объявлен режим прекращения огня.
Предварительно, в месте перехода членов миссии саперы разминировали дорогу, на которой находились неразорвавшиеся украинские снаряды. Безопасность сотрудникам МАГАТЭ российские военнослужащие обеспечили не только при переходе, но и в процессе доставки на станцию. По данным Минобороны, на ЗАЭС прибыла группа из четырех экспертов.
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС