https://ria.ru/20240207/yavka-1925887457.html

Явка на выборах в Азербайджане к 11:00 мск составила почти 40 процентов

Явка на выборах в Азербайджане к 11:00 мск составила почти 40 процентов - РИА Новости, 07.02.2024

Явка на выборах в Азербайджане к 11:00 мск составила почти 40 процентов

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана по состоянию на 11.00 мск составила около 40%, сообщили в ЦИК Азербайджана. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:48

2024-02-07T11:48

2024-02-07T12:42

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азербайджан

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БАКУ, 7 фев - РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных выборах президента Азербайджана по состоянию на 11.00 мск составила около 40%, сообщили в ЦИК Азербайджана."На 12.00 по бакинскому времени явка избирателей на выборах президента составила 39,44%. Выборы продлятся до 19.00 (18.00 мск). Первые итоги станут известны к 21.00 (20.00 мск)", - отметили в ЦИК.Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в среду, 7 февраля. Во всех районах страны и в ее дипломатических представительствах в 8.00 по местному времени (7.00 мск) открылись 6537 избирательных участков, право отдать свой голос имеют порядка 6 миллионов избирателей. Поскольку в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил контроль над Карабахом, президентские выборы впервые проходят на всей территории страны - 23 тысяч избирателей зарегистрированы на ранее неподконтрольных территориях. Для голосования граждан, находящихся за рубежом, в 37 странах создано 49 избирательных участков.ЦИК зарегистрировал семерых кандидатов: это действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет. Первые данные с выборов планируется обнародовать через два часа после закрытия избирательных участков. Предварительные итоги голосования ожидаются на следующий день, 8 февраля.

https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан