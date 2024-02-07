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В Японии на АЭС "Сика" отключили несколько точек замера радиации - РИА Новости, 07.02.2024
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16:10 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/yaponiya-1925963023.html
В Японии на АЭС "Сика" отключили несколько точек замера радиации
В Японии на АЭС "Сика" отключили несколько точек замера радиации - РИА Новости, 07.02.2024
В Японии на АЭС "Сика" отключили несколько точек замера радиации
На АЭС "Сика" в Японии после землетрясения были отключены несколько точек замера радиации, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:10
2024-02-07T16:10
в мире
япония
исикава
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. На АЭС "Сика" в Японии после землетрясения были отключены несколько точек замера радиации, сообщил телеканал NHK. После землетрясения 1 января этого года на остановленной АЭС "Сика" возник ряд сбоев. Так, были обнаружены утечки масла, предположительно, после утечки изоляционной жидкости с трансформатора на втором блоке АЭС во время землетрясения. Сейчас выяснилось, что из 116 точек мониторинга радиации 18 перестали работать. Предположительно, это произошло из-за сбоя связи, несмотря на то что данные с точек мониторинга отправляются и по проводам и по сотовой сети. Управление по контролю над атомной энергетикой намерено усилить и диверсифицировать способы передачи данных. При этом изменений радиационного фона не произошло. Оператор станции сообщил, что замеры радиации не показали изменений внешнего радиационного фона. Во время землетрясения 1 января в районе Ното на станции ощущались толчки силой 5 баллов по 7-балльной шкале, принятой в Японии. После землетрясения пришла волна цунами, в городе Сика она составила 4 метра, в районе станции - 3 метра. В результате этого на 1 и 2 энергоблоках на двух трансформаторах, которые отвечают за внешнюю подачу энергии, лопнули трубы и произошла утечка масла, которое используется для изоляции и охлаждения. Первоначально компания сообщила об утечке 3500 литров масла, затем выяснилось, что речь идет об объемах в 5 раз больших – 19,8 тысяч литров. В то же время оператор станции сообщает, что это не нарушило безопасность станции, радиационный фон в норме. По информации на конец января восстановить работу трансформаторов не удалось. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. При землетрясении погибли 241 человек, с 10 до сих пор не удается установить связь. Более 13,9 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 387 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава остаются без воды, 1800 домов - без света. Разрушены более 50 тысяч домов. Объемы мусора после землетрясения составляют 2,4 миллиона тонн, что равно объемам всей префектуры Исикава за 7 лет. Их утилизация займет два года.
https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html
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в мире, япония, исикава
В мире, Япония, Исикава
В Японии на АЭС "Сика" отключили несколько точек замера радиации

В Японии на АЭС "Сика" после землетрясения отключили ряд точек замера радиации

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. На АЭС "Сика" в Японии после землетрясения были отключены несколько точек замера радиации, сообщил телеканал NHK.
После землетрясения 1 января этого года на остановленной АЭС "Сика" возник ряд сбоев. Так, были обнаружены утечки масла, предположительно, после утечки изоляционной жидкости с трансформатора на втором блоке АЭС во время землетрясения.
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Сейчас выяснилось, что из 116 точек мониторинга радиации 18 перестали работать. Предположительно, это произошло из-за сбоя связи, несмотря на то что данные с точек мониторинга отправляются и по проводам и по сотовой сети. Управление по контролю над атомной энергетикой намерено усилить и диверсифицировать способы передачи данных.
При этом изменений радиационного фона не произошло. Оператор станции сообщил, что замеры радиации не показали изменений внешнего радиационного фона.
Во время землетрясения 1 января в районе Ното на станции ощущались толчки силой 5 баллов по 7-балльной шкале, принятой в Японии. После землетрясения пришла волна цунами, в городе Сика она составила 4 метра, в районе станции - 3 метра. В результате этого на 1 и 2 энергоблоках на двух трансформаторах, которые отвечают за внешнюю подачу энергии, лопнули трубы и произошла утечка масла, которое используется для изоляции и охлаждения. Первоначально компания сообщила об утечке 3500 литров масла, затем выяснилось, что речь идет об объемах в 5 раз больших – 19,8 тысяч литров.
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В то же время оператор станции сообщает, что это не нарушило безопасность станции, радиационный фон в норме. По информации на конец января восстановить работу трансформаторов не удалось.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
При землетрясении погибли 241 человек, с 10 до сих пор не удается установить связь. Более 13,9 тысячи человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 387 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава остаются без воды, 1800 домов - без света. Разрушены более 50 тысяч домов. Объемы мусора после землетрясения составляют 2,4 миллиона тонн, что равно объемам всей префектуры Исикава за 7 лет. Их утилизация займет два года.
 
В миреЯпонияИсикава
 
 
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