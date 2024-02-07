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В Багдаде три человека погибли при подрыве машины - РИА Новости, 07.02.2024
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22:24 07.02.2024
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В Багдаде три человека погибли при подрыве машины
В Багдаде три человека погибли при подрыве машины - РИА Новости, 07.02.2024
В Багдаде три человека погибли при подрыве машины
Жертвами подрыва гражданского автомобиля на востоке Багдада стали три человека, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости в среду вечером источник в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:24
2024-02-07T22:24
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БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Жертвами подрыва гражданского автомобиля на востоке Багдада стали три человека, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости в среду вечером источник в службах безопасности Ирака. "По предварительным данным, на востоке Багдада с помощью беспилотника была подорвана гражданская машина, погибли трое и ранены два человека", - отметил источник. По его информации, погибшие могли быть связаны с шиитскими вооруженными группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака", которые с октября прошлого года активно атакуют иностранных военные базы в стране. В частности, они могли состоять в руководстве одной из наиболее крупных группировок "Кетаиб Хезболлах". В соцсетях появились видео и фотоизображения горящего в Багдаде автомобиля, который был уничтожен огнем практически дотла.
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в мире, багдад (город), хезболла, ирак
В мире, Багдад (город), Хезболла, Ирак
В Багдаде три человека погибли при подрыве машины

В Багдаде три человека погибли, двое пострадали при подрыве машины

© AP Photo / Adil al-KhazaliПолицейский на улице Багдада
Полицейский на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Adil al-Khazali
Полицейский на улице Багдада. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Жертвами подрыва гражданского автомобиля на востоке Багдада стали три человека, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости в среду вечером источник в службах безопасности Ирака.
«
"По предварительным данным, на востоке Багдада с помощью беспилотника была подорвана гражданская машина, погибли трое и ранены два человека", - отметил источник.
По его информации, погибшие могли быть связаны с шиитскими вооруженными группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака", которые с октября прошлого года активно атакуют иностранных военные базы в стране. В частности, они могли состоять в руководстве одной из наиболее крупных группировок "Кетаиб Хезболлах".
В соцсетях появились видео и фотоизображения горящего в Багдаде автомобиля, который был уничтожен огнем практически дотла.
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