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В Багдаде три человека погибли при подрыве машины

В Багдаде три человека погибли при подрыве машины - РИА Новости, 07.02.2024

В Багдаде три человека погибли при подрыве машины

Жертвами подрыва гражданского автомобиля на востоке Багдада стали три человека, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости в среду вечером источник в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:24

2024-02-07T22:24

2024-02-07T22:24

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БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Жертвами подрыва гражданского автомобиля на востоке Багдада стали три человека, еще двое получили ранения, сообщил РИА Новости в среду вечером источник в службах безопасности Ирака. "По предварительным данным, на востоке Багдада с помощью беспилотника была подорвана гражданская машина, погибли трое и ранены два человека", - отметил источник. По его информации, погибшие могли быть связаны с шиитскими вооруженными группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака", которые с октября прошлого года активно атакуют иностранных военные базы в стране. В частности, они могли состоять в руководстве одной из наиболее крупных группировок "Кетаиб Хезболлах". В соцсетях появились видео и фотоизображения горящего в Багдаде автомобиля, который был уничтожен огнем практически дотла.

https://ria.ru/20240118/irak-1922030739.html

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в мире, багдад (город), хезболла, ирак