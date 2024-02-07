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Труппа Ростовского музыкального театра выступила в Испании и Швейцарии

Труппа Ростовского музыкального театра выступила в Испании и Швейцарии - РИА Новости, 07.02.2024

Труппа Ростовского музыкального театра выступила в Испании и Швейцарии

Ростовский государственный музыкальный театр дал 28 спектаклей и концертов в Испании и Швейцарии, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:18

2024-02-07T15:18

2024-02-07T15:18

ростовская область

испания

швейцария

театр

культура

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости. Ростовский государственный музыкальный театр дал 28 спектаклей и концертов в Испании и Швейцарии, сообщает правительство Ростовской области. "Труппа Ростовского государственного музыкального театра с триумфом вернулась с европейских гастролей. Они проходили с 23 декабря по 21 января. За время тура артисты дали 28 спектаклей и концертов в лучших концертных и оперных залах Испании и Швейцарии", - говорится в сообщении. Работал коллектив из 76 человек: артисты оркестра и балета, административный и технический персонал, представители руководства. Европейские меломаны услышали 11 эксклюзивных концертных программ, в том числе концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского, концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова и другие шедевры русских композиторов. В исполнении ростовчан также прозвучали знаменитые произведения Людвига ван Бетховена, Антонина Дворжака, Джоаккино Россини, Бедржиха Сметаны, Карла Орфа. Вместе с российскими музыкантами на одну сцену выходили более 80 солистов и артистов из Германии, Испании и Польши. Выступления артистов прошли в таких залах, как Auditorio Nacional de Música (Национальная аудитория музыки) в Мадриде, Gran Teatro del Liceo (Большой театр Лисео) и Teatre Coliseum (Театр Колизей) в Барселоне, Victoria Hall (Виктория-холл) в Женеве. "Концерты проходили при аншлагах. Для Ростовского государственного музыкального театра это еще одна ступень творческого роста и неоспоримое доказательство востребованности коллектива, его высокого предназначения – хранить и прославлять мировую и богатейшую российскую музыкальную культуру", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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испания

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

испания, швейцария, театр, культура