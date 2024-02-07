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Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:32 07.02.2024 (обновлено: 15:36 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vybory-1925952357.html
Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России
Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024
Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России
Для дискредитации российской и белорусской избирательных систем используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:32
2024-02-07T15:36
выборы президента россии — 2024
россия
белоруссия
василий пискарев
госдума рф
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для дискредитации российской и белорусской избирательных систем используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных организаций, например Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и нежелательной в России немецкой НПО "Европейская платформа за демократические выборы", заявил глава комиссии ГД по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.Пискарев выступил на Третьем совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ по вопросам международных отношений, обороны и безопасности. "В связи с вступлением России и Белоруссии в избирательный цикл Василий Пискарев обратил внимание, что комиссия ГД располагает материалами, свидетельствующими о применении схожих форм и методов иностранного вмешательства в предстоящие выборы. В частности, для дискредитации российской и белорусской избирательных систем, оказания давления на международных наблюдателей используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных организаций. Речь, к примеру, идет о БДИПЧ ОБСЕ и нежелательной в России немецкой НПО "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE)", - сообщает канал со ссылкой на слова Пискарева. Данные материалы были переданы белорусским коллегам, кроме того, в ходе совещания Пискарев рассказал о законодательном опыте российских парламентариев в сфере защиты суверенитета страны, рассказали в комиссии. "Василий Пискарев перечислил ряд ключевых направлений вмешательства в дела России извне. По словам главы комиссии ГД, целями агрессивного и деструктивного внешнего воздействия сегодня являются дети и молодежь, здоровье людей, экономический и технологический суверенитет, территориальная целостность государства, избирательные процессы, а также история России и наши духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html
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россия, белоруссия, василий пискарев, госдума рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Белоруссия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Политика
Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России

Пискарев: вредить выборам в России и Белоруссии пытаются одни и те же НПО

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для дискредитации российской и белорусской избирательных систем используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных организаций, например Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и нежелательной в России немецкой НПО "Европейская платформа за демократические выборы", заявил глава комиссии ГД по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
Пискарев выступил на Третьем совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ по вопросам международных отношений, обороны и безопасности.
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"В связи с вступлением России и Белоруссии в избирательный цикл Василий Пискарев обратил внимание, что комиссия ГД располагает материалами, свидетельствующими о применении схожих форм и методов иностранного вмешательства в предстоящие выборы. В частности, для дискредитации российской и белорусской избирательных систем, оказания давления на международных наблюдателей используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных организаций. Речь, к примеру, идет о БДИПЧ ОБСЕ и нежелательной в России немецкой НПО "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE)", - сообщает канал со ссылкой на слова Пискарева.
Данные материалы были переданы белорусским коллегам, кроме того, в ходе совещания Пискарев рассказал о законодательном опыте российских парламентариев в сфере защиты суверенитета страны, рассказали в комиссии.
"Василий Пискарев перечислил ряд ключевых направлений вмешательства в дела России извне. По словам главы комиссии ГД, целями агрессивного и деструктивного внешнего воздействия сегодня являются дети и молодежь, здоровье людей, экономический и технологический суверенитет, территориальная целостность государства, избирательные процессы, а также история России и наши духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении.
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Выборы президента России — 2024РоссияБелоруссияВасилий ПискаревГосдума РФБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕПолитика
 
 
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