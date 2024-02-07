https://ria.ru/20240207/vybory-1925952357.html

Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России

Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 07.02.2024

Пискарев заявил о попытках НПО дискредитировать выборы в России

Для дискредитации российской и белорусской избирательных систем используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:32

2024-02-07T15:32

2024-02-07T15:36

выборы президента россии — 2024

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для дискредитации российской и белорусской избирательных систем используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных организаций, например Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и нежелательной в России немецкой НПО "Европейская платформа за демократические выборы", заявил глава комиссии ГД по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.Пискарев выступил на Третьем совещании глав комитетов и комиссий парламентов стран ОДКБ по вопросам международных отношений, обороны и безопасности. "В связи с вступлением России и Белоруссии в избирательный цикл Василий Пискарев обратил внимание, что комиссия ГД располагает материалами, свидетельствующими о применении схожих форм и методов иностранного вмешательства в предстоящие выборы. В частности, для дискредитации российской и белорусской избирательных систем, оказания давления на международных наблюдателей используются площадки одних и тех же иностранных неправительственных и международных организаций. Речь, к примеру, идет о БДИПЧ ОБСЕ и нежелательной в России немецкой НПО "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE)", - сообщает канал со ссылкой на слова Пискарева. Данные материалы были переданы белорусским коллегам, кроме того, в ходе совещания Пискарев рассказал о законодательном опыте российских парламентариев в сфере защиты суверенитета страны, рассказали в комиссии. "Василий Пискарев перечислил ряд ключевых направлений вмешательства в дела России извне. По словам главы комиссии ГД, целями агрессивного и деструктивного внешнего воздействия сегодня являются дети и молодежь, здоровье людей, экономический и технологический суверенитет, территориальная целостность государства, избирательные процессы, а также история России и наши духовно-нравственные ценности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240207/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, василий пискарев, госдума рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, политика