https://ria.ru/20240207/vybory-1925906947.html

Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде

Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде - РИА Новости, 07.02.2024

Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде

Большинство республиканцев на праймериз в Неваде, где не участвовал экс-президент Дональд Трамп, предпочли проголосовать против всех, экс-посол США при ООН,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:54

2024-02-07T12:54

2024-02-07T13:41

в мире

невада

сша

южная каролина

джо байден

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большинство республиканцев на праймериз в Неваде, где не участвовал экс-президент Дональд Трамп, предпочли проголосовать против всех, экс-посол США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Хейли набрала лишь 30,8 процента голосов, сообщает телеканал CNN по итогам подсчета 90 процентов голосов. Со стороны демократов в праймериз участвовали президент США Джо Байден и писательница Мариэнн Уилльямсон, в республиканских праймериз формально — Хейли и несколько других малоизвестных кандидатов. При этом фаворит президентской гонки от республиканцев Трамп предпочел участвовать не в праймериз, а в так называемых кокусах — республиканских конференциях, которые пройдут в Неваде 8 февраля. По данным CNN, за кандидата "против всех" проголосовали 62,9 процента республиканцев, Хейли поддержали лишь 30,8 процента. Байден на праймериз демократов набирает 89,3%. Действующий президент, ранее одержавший решительную победу на праймериз в Южной Каролине, считается безусловным фаворитом этой гонки. По итогам праймериз в Южной Каролине у Байдена, предварительно, 55 голосов делегатов, подсчетом которых завершится намеченный на август партийный съезд, где будет определен единый кандидат от демократов.Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов на выборы президента по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (выборы на партийных собраниях). Ситуация в Неваде, где одновременно пройдут и праймериз, и кокусы, — исключение. В 2021 году в штате был принят закон, обеспечивающий переход штата от системы кокусов к праймериз. Республиканская партия оспаривает его в суде, что и привело к своеобразной коллизии двух систем. Трамп предпочел поддержать "традиционные" кокусы. Республиканская партия уже заявила, что при подсчете голосов на итоговом съезде в июле будет учитывать результаты кокусов, а не праймериз, поэтому Хейли их заведомо не получит. Следующая очная ставка Хейли, у которой сейчас 17 голосов делегатов, и Трампа, у которого их 32, состоится 24 февраля в ее родном штате — Южной Каролине. Для того, чтобы завоевать партийную номинацию на выборах, кандидату от демократов потребуется 1969 голосов делегатов, республиканцу — 1215.

https://radiosputnik.ru/20240125/sholts-1923493282.html

https://ria.ru/20240122/desantis-1922726124.html

невада

сша

южная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, невада, сша, южная каролина, джо байден, дональд трамп, оон