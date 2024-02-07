https://ria.ru/20240207/vybory-1925906947.html
Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде
Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде - РИА Новости, 07.02.2024
Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде
Большинство республиканцев на праймериз в Неваде, где не участвовал экс-президент Дональд Трамп, предпочли проголосовать против всех, экс-посол США при ООН,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:54
2024-02-07T12:54
2024-02-07T13:41
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большинство республиканцев на праймериз в Неваде, где не участвовал экс-президент Дональд Трамп, предпочли проголосовать против всех, экс-посол США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Хейли набрала лишь 30,8 процента голосов, сообщает телеканал CNN по итогам подсчета 90 процентов голосов. Со стороны демократов в праймериз участвовали президент США Джо Байден и писательница Мариэнн Уилльямсон, в республиканских праймериз формально — Хейли и несколько других малоизвестных кандидатов. При этом фаворит президентской гонки от республиканцев Трамп предпочел участвовать не в праймериз, а в так называемых кокусах — республиканских конференциях, которые пройдут в Неваде 8 февраля. По данным CNN, за кандидата "против всех" проголосовали 62,9 процента республиканцев, Хейли поддержали лишь 30,8 процента. Байден на праймериз демократов набирает 89,3%. Действующий президент, ранее одержавший решительную победу на праймериз в Южной Каролине, считается безусловным фаворитом этой гонки. По итогам праймериз в Южной Каролине у Байдена, предварительно, 55 голосов делегатов, подсчетом которых завершится намеченный на август партийный съезд, где будет определен единый кандидат от демократов.Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов на выборы президента по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (выборы на партийных собраниях). Ситуация в Неваде, где одновременно пройдут и праймериз, и кокусы, — исключение. В 2021 году в штате был принят закон, обеспечивающий переход штата от системы кокусов к праймериз. Республиканская партия оспаривает его в суде, что и привело к своеобразной коллизии двух систем. Трамп предпочел поддержать "традиционные" кокусы. Республиканская партия уже заявила, что при подсчете голосов на итоговом съезде в июле будет учитывать результаты кокусов, а не праймериз, поэтому Хейли их заведомо не получит. Следующая очная ставка Хейли, у которой сейчас 17 голосов делегатов, и Трампа, у которого их 32, состоится 24 февраля в ее родном штате — Южной Каролине. Для того, чтобы завоевать партийную номинацию на выборах, кандидату от демократов потребуется 1969 голосов делегатов, республиканцу — 1215.
https://radiosputnik.ru/20240125/sholts-1923493282.html
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в мире, невада, сша, южная каролина, джо байден, дональд трамп, оон
В мире, Невада, США, Южная Каролина, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН
Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде
В Неваде республиканцы проголосовали против всех на праймериз без Трампа
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Большинство республиканцев на праймериз в Неваде, где не участвовал экс-президент Дональд Трамп, предпочли проголосовать против всех, экс-посол США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Хейли набрала лишь 30,8 процента голосов, сообщает телеканал CNN
по итогам подсчета 90 процентов голосов.
Со стороны демократов в праймериз участвовали президент США Джо Байден
и писательница Мариэнн Уилльямсон, в республиканских праймериз формально — Хейли и несколько других малоизвестных кандидатов. При этом фаворит президентской гонки от республиканцев Трамп предпочел участвовать не в праймериз, а в так называемых кокусах — республиканских конференциях, которые пройдут в Неваде 8 февраля.
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По данным CNN, за кандидата "против всех" проголосовали 62,9 процента республиканцев, Хейли поддержали лишь 30,8 процента.
Байден на праймериз демократов набирает 89,3%. Действующий президент, ранее одержавший решительную победу на праймериз в Южной Каролине, считается безусловным фаворитом этой гонки. По итогам праймериз в Южной Каролине у Байдена, предварительно, 55 голосов делегатов, подсчетом которых завершится намеченный на август партийный съезд, где будет определен единый кандидат от демократов.
Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов на выборы президента по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (выборы на партийных собраниях). Ситуация в Неваде, где одновременно пройдут и праймериз, и кокусы, — исключение. В 2021 году в штате был принят закон, обеспечивающий переход штата от системы кокусов к праймериз. Республиканская партия оспаривает его в суде, что и привело к своеобразной коллизии двух систем.
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Трамп предпочел поддержать "традиционные" кокусы. Республиканская партия уже заявила, что при подсчете голосов на итоговом съезде в июле будет учитывать результаты кокусов, а не праймериз, поэтому Хейли их заведомо не получит.
Следующая очная ставка Хейли, у которой сейчас 17 голосов делегатов, и Трампа, у которого их 32, состоится 24 февраля в ее родном штате — Южной Каролине.
Для того, чтобы завоевать партийную номинацию на выборах, кандидату от демократов потребуется 1969 голосов делегатов, республиканцу — 1215.