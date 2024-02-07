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Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 07.02.2024 (обновлено: 16:22 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vsu-1925955896.html
Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ
Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024
Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю республики, которого обвиняли в попытке вступить в ряды ВСУ, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:41
2024-02-07T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю республики, которого обвиняли в попытке вступить в ряды ВСУ, сообщила пресс-служба. "Суд &lt;...&gt; признал Э.А. (подсудимый. — Прим. ред.) виновным &lt;...&gt; и назначил наказание по совокупности преступлений в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, &lt;...&gt; с ограничением свободы один год", — говорится в релизе. Кроме того, его на год лишили права администрировать сайты.Суд установил, что житель КБР, выступая против проведения специальной военной операции, намеревался вступить в состав ВСУ. Он не успел этого сделать, потому что его задержали. Ему предъявили обвинение в приготовлении к государственной измене и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение, приговор вступил в законную силу.
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безопасность, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ

Суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии к шести годам за попытку вступить в ВСУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю республики, которого обвиняли в попытке вступить в ряды ВСУ, сообщила пресс-служба.
«
"Суд <...> признал Э.А. (подсудимый. — Прим. ред.) виновным <...> и назначил наказание по совокупности преступлений в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, <...> с ограничением свободы один год", — говорится в релизе.
Кроме того, его на год лишили права администрировать сайты.
Суд установил, что житель КБР, выступая против проведения специальной военной операции, намеревался вступить в состав ВСУ. Он не успел этого сделать, потому что его задержали. Ему предъявили обвинение в приготовлении к государственной измене и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.
Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение, приговор вступил в законную силу.
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