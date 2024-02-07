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Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ

Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2024

Житель Кабардино-Балкарии получил шесть лет за попытку вступить в ВСУ

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю республики, которого обвиняли в попытке вступить в ряды ВСУ, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:41

2024-02-07T15:41

2024-02-07T16:22

специальная военная операция на украине

безопасность

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кабардино-балкарская республика (кбр)

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вооруженные силы украины

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НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю республики, которого обвиняли в попытке вступить в ряды ВСУ, сообщила пресс-служба. "Суд <...> признал Э.А. (подсудимый. — Прим. ред.) виновным <...> и назначил наказание по совокупности преступлений в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, <...> с ограничением свободы один год", — говорится в релизе. Кроме того, его на год лишили права администрировать сайты.Суд установил, что житель КБР, выступая против проведения специальной военной операции, намеревался вступить в состав ВСУ. Он не успел этого сделать, потому что его задержали. Ему предъявили обвинение в приготовлении к государственной измене и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение, приговор вступил в законную силу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр