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В ХАМАС назвали ответственных за восстановление сектора Газа - РИА Новости, 07.02.2024
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20:33 07.02.2024 (обновлено: 20:38 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/vosstanovlenie-1926029094.html
В ХАМАС назвали ответственных за восстановление сектора Газа
В ХАМАС назвали ответственных за восстановление сектора Газа - РИА Новости, 07.02.2024
В ХАМАС назвали ответственных за восстановление сектора Газа
Ответственность за восстановление сектора Газа лежит на Израиле и тех, кто стоит за ним стоит, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:33
2024-02-07T20:38
в мире
израиль
иран
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
биньямин нетаньяху
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ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Ответственность за восстановление сектора Газа лежит на Израиле и тех, кто стоит за ним стоит, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.Ранее ХАМАС, как сообщало агентство Рейтер, предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших. Телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к правительству израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщал, что Израиль никогда не согласится на предложенный ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа."Ответственность за восстановление (сектора Газа) ложится на оккупантов (Израиль). Мир должен привлечь сионистское образование к ответственности за последствия преступлений, которые оно совершило, уничтожив гражданскую инфраструктуру нашего палестинского народа, и возложить на него и тех, кто стоит за ним, ответственность за восстановление", - заявил аль-Каддуми.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
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в мире, израиль, иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, биньямин нетаньяху, nbc
В мире, Израиль, Иран, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Биньямин Нетаньяху, NBC
В ХАМАС назвали ответственных за восстановление сектора Газа

ХАМАС: ответственность за восстановление Газы лежит на Израиле и его сообщниках

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Ответственность за восстановление сектора Газа лежит на Израиле и тех, кто стоит за ним стоит, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.
Ранее ХАМАС, как сообщало агентство Рейтер, предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, включающий полный вывод израильских войск, восстановление инфраструктуры палестинского анклава и обмен заложниками и телами погибших. Телеканал NBC со ссылкой на источник, близкий к правительству израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщал, что Израиль никогда не согласится на предложенный ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод израильских сил из сектора Газа.
«
"Ответственность за восстановление (сектора Газа) ложится на оккупантов (Израиль). Мир должен привлечь сионистское образование к ответственности за последствия преступлений, которые оно совершило, уничтожив гражданскую инфраструктуру нашего палестинского народа, и возложить на него и тех, кто стоит за ним, ответственность за восстановление", - заявил аль-Каддуми.
В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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В миреИзраильИранХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАБиньямин НетаньяхуNBC
 
 
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