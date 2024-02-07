https://ria.ru/20240207/voditel-1926005880.html

В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок

В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок - РИА Новости, 07.02.2024

В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок

Полицейским в английском графстве Сассекс пришлось позаимствовать каяки для спасения водителя, который в состоянии алкогольного опьянения застрял в паводковых... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:31

2024-02-07T18:31

2024-02-07T18:31

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейским в английском графстве Сассекс пришлось позаимствовать каяки для спасения водителя, который в состоянии алкогольного опьянения застрял в паводковых водах, сообщила в среду газета Mirror. "Полицейские, позаимствовав два каяка, были вынуждены спасать пьяного водителя, который въехал в бушующие паводковые воды и застрял", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2023 года в городе Богнор-Риджис, когда 57-летний Джеймс Дойл попал в паводок. По прибытии на вызов полицейские поняли, что не смогут добраться до мужчины, однако другие жители предложили правоохранителям свои каяки, на которых полиция и доплыла до застрявшей машины, пишет Mirror. Полицейские задержали и поместили водителя под стражу, после того как алкотестер показал превышение в три раза допустимой концентрации алкоголя в его организме, сообщает газета. Пятого февраля Дойл предстал перед судом. Его приговорили к восьми неделям условно, лишению прав на 29 месяцев и штрафу в 239 фунтов стерлингов, говорится в статье.

https://ria.ru/20240107/voditel-1920068117.html

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