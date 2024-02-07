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В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок - РИА Новости, 07.02.2024
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18:31 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/voditel-1926005880.html
В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок
В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок - РИА Новости, 07.02.2024
В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок
Полицейским в английском графстве Сассекс пришлось позаимствовать каяки для спасения водителя, который в состоянии алкогольного опьянения застрял в паводковых... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:31
2024-02-07T18:31
авто
великобритания
происшествия
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейским в английском графстве Сассекс пришлось позаимствовать каяки для спасения водителя, который в состоянии алкогольного опьянения застрял в паводковых водах, сообщила в среду газета Mirror. "Полицейские, позаимствовав два каяка, были вынуждены спасать пьяного водителя, который въехал в бушующие паводковые воды и застрял", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2023 года в городе Богнор-Риджис, когда 57-летний Джеймс Дойл попал в паводок. По прибытии на вызов полицейские поняли, что не смогут добраться до мужчины, однако другие жители предложили правоохранителям свои каяки, на которых полиция и доплыла до застрявшей машины, пишет Mirror. Полицейские задержали и поместили водителя под стражу, после того как алкотестер показал превышение в три раза допустимой концентрации алкоголя в его организме, сообщает газета. Пятого февраля Дойл предстал перед судом. Его приговорили к восьми неделям условно, лишению прав на 29 месяцев и штрафу в 239 фунтов стерлингов, говорится в статье.
https://ria.ru/20240107/voditel-1920068117.html
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авто, великобритания, происшествия, в мире
Авто, Великобритания, Происшествия, В мире
В Британии пришлось на каяках спасать пьяного водителя, попавшего в паводок

Полиции Британии пришлось на каяках спасать попавшего в паводок пьяного водителя

© Фото : Sussex PoliceОфицер полиции на каяке плывет к водителю, попавшего в паводковые воды в Британии
Офицер полиции на каяке плывет к водителю, попавшего в паводковые воды в Британии - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Sussex Police
Офицер полиции на каяке плывет к водителю, попавшего в паводковые воды в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Полицейским в английском графстве Сассекс пришлось позаимствовать каяки для спасения водителя, который в состоянии алкогольного опьянения застрял в паводковых водах, сообщила в среду газета Mirror.
«
"Полицейские, позаимствовав два каяка, были вынуждены спасать пьяного водителя, который въехал в бушующие паводковые воды и застрял", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2023 года в городе Богнор-Риджис, когда 57-летний Джеймс Дойл попал в паводок. По прибытии на вызов полицейские поняли, что не смогут добраться до мужчины, однако другие жители предложили правоохранителям свои каяки, на которых полиция и доплыла до застрявшей машины, пишет Mirror.
Полицейские задержали и поместили водителя под стражу, после того как алкотестер показал превышение в три раза допустимой концентрации алкоголя в его организме, сообщает газета.
Пятого февраля Дойл предстал перед судом. Его приговорили к восьми неделям условно, лишению прав на 29 месяцев и штрафу в 239 фунтов стерлингов, говорится в статье.
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