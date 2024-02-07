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Посол в Канаде сообщил о задержках выдачи виз российским дипломатам - РИА Новости, 07.02.2024
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05:45 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/vizy-1925836172.html
Посол в Канаде сообщил о задержках выдачи виз российским дипломатам
Посол в Канаде сообщил о задержках выдачи виз российским дипломатам - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Канаде сообщил о задержках выдачи виз российским дипломатам
Посольство РФ в Канаде сталкивается с трудностями из-за нерешенности вопроса выдачи виз дипломатам и административно-техническом персоналу, это затрудняет... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:45
2024-02-07T05:45
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде сталкивается с трудностями из-за нерешенности вопроса выдачи виз дипломатам и административно-техническом персоналу, это затрудняет нормальную ротацию сотрудников, заявил в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов. "Нерешенный визовый вопрос остается существенным негативным фактором. По вине Оттавы не представляется возможным в нормальном режиме проводить ротацию дипломатического и административно-технического персонала", - рассказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата. По словам посла РФ, задержки в оформлении въездных документов иногда составляют до нескольких лет, что создает трудности с точки зрения не только рабочего процесса, но и бытового характера. "Сотрудники посольства и генконсульств не имеют возможности вернуться домой в Россию без замены, а их коллеги в Москве вынуждены много месяцев "сидеть на коробках". Немаловажен и гуманитарный аспект: ведь у сотрудников семьи, дети... Тут часто возникают проблемы со школой, работой супругов", - отметил Степанов. Диалог с Канадой по вопросу выдачи виз, как сообщил высокопоставленный дипломат, ведется по принципу паритетности и взаимности. В этой связи Степанов обратил внимание на то, что от "неконструктивной политики Оттавы" страдает и посольство самой Канады в Москве. "Исходим из того, что какими бы напряженными ни были двусторонние отношения, работа дипмиссий - и наших за рубежом, и иностранных в России - не должна становиться заложником. Дипломатические каналы общения, порой - это единственное связующее звено между государствами во время кризисов", - указал собеседник агентства.
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канада, россия, москва, олег степанов, в мире
Канада, Россия, Москва, Олег Степанов, В мире
Посол в Канаде сообщил о задержках выдачи виз российским дипломатам

Посол в Канаде Степанов: выдачу виз дипломатам России задерживают несколько лет

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде сталкивается с трудностями из-за нерешенности вопроса выдачи виз дипломатам и административно-техническом персоналу, это затрудняет нормальную ротацию сотрудников, заявил в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии Олег Степанов.
«
"Нерешенный визовый вопрос остается существенным негативным фактором. По вине Оттавы не представляется возможным в нормальном режиме проводить ротацию дипломатического и административно-технического персонала", - рассказал Степанов в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
По словам посла РФ, задержки в оформлении въездных документов иногда составляют до нескольких лет, что создает трудности с точки зрения не только рабочего процесса, но и бытового характера.
"Сотрудники посольства и генконсульств не имеют возможности вернуться домой в Россию без замены, а их коллеги в Москве вынуждены много месяцев "сидеть на коробках". Немаловажен и гуманитарный аспект: ведь у сотрудников семьи, дети... Тут часто возникают проблемы со школой, работой супругов", - отметил Степанов.
Диалог с Канадой по вопросу выдачи виз, как сообщил высокопоставленный дипломат, ведется по принципу паритетности и взаимности. В этой связи Степанов обратил внимание на то, что от "неконструктивной политики Оттавы" страдает и посольство самой Канады в Москве.
"Исходим из того, что какими бы напряженными ни были двусторонние отношения, работа дипмиссий - и наших за рубежом, и иностранных в России - не должна становиться заложником. Дипломатические каналы общения, порой - это единственное связующее звено между государствами во время кризисов", - указал собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США отказали в выдаче виз двум российским дипломатам
16 октября 2023, 10:08
 
КанадаРоссияМоскваОлег СтепановВ мире
 
 
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