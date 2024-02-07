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Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки

Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки - РИА Новости, 07.02.2024

Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки

Утечка на трубопроводе теплоснабжения произошла в Октябрьском районе Самары, в результате чего без тепла остались около 8,9 тысячи человек, включая 522 ребенка, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:25

2024-02-07T21:25

2024-02-07T21:25

происшествия

самара

октябрьский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

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САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Утечка на трубопроводе теплоснабжения произошла в Октябрьском районе Самары, в результате чего без тепла остались около 8,9 тысячи человек, включая 522 ребенка, сообщается на сайте ГУМЧС России по Самарской области. "В 19.40 (18.40 мск) 7.02.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 400 мм по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, улица Гастелло, 46. На время проведения работ без теплоснабжения остались потребители 17 многоквартирных жилых домов (8866 человек, из них 522 ребенка)", - говорится в сообщении ведомства. В региональном ГУМЧС уточнили, что теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. Теплоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 1.00 мск 8 февраля. По данным "Приволжского УГМС", сейчас в Самаре -9 градусов. Синоптики также предупредили об усилении ветра с порывами до 16-21 метра в секунду и сильном снеге.

https://ria.ru/20240203/pogoda-1925157257.html

самара

октябрьский район

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происшествия, самара, октябрьский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх