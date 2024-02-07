https://ria.ru/20240207/utechka-1926034862.html
Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки
Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки - РИА Новости, 07.02.2024
Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки
Утечка на трубопроводе теплоснабжения произошла в Октябрьском районе Самары, в результате чего без тепла остались около 8,9 тысячи человек, включая 522 ребенка, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:25
2024-02-07T21:25
2024-02-07T21:25
происшествия
самара
октябрьский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Утечка на трубопроводе теплоснабжения произошла в Октябрьском районе Самары, в результате чего без тепла остались около 8,9 тысячи человек, включая 522 ребенка, сообщается на сайте ГУМЧС России по Самарской области. "В 19.40 (18.40 мск) 7.02.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 400 мм по адресу: городской округ Самара, Октябрьский район, улица Гастелло, 46. На время проведения работ без теплоснабжения остались потребители 17 многоквартирных жилых домов (8866 человек, из них 522 ребенка)", - говорится в сообщении ведомства. В региональном ГУМЧС уточнили, что теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. Теплоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 1.00 мск 8 февраля. По данным "Приволжского УГМС", сейчас в Самаре -9 градусов. Синоптики также предупредили об усилении ветра с порывами до 16-21 метра в секунду и сильном снеге.
https://ria.ru/20240203/pogoda-1925157257.html
самара
октябрьский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a692c945b6355ab72ea28c3ff50b657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, октябрьский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх
Происшествия, Самара, Октябрьский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ
Почти девять тысяч самарцев остались без тепла из-за утечки
Почти 9 тысяч жителей Самары остались без тепла из-за утечки на трубопроводе