https://ria.ru/20240207/ukraina-1925969464.html

На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата

На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата - РИА Новости, 07.02.2024

На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата

В Ивано-Франковской области толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила трех человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата, сообщила... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:29

2024-02-07T16:29

2024-02-07T17:03

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Ивано-Франковской области толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила трех человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата, сообщила украинская полиция в соцсети. "Полиция установила, что жители получили ложную информацию, распространенную среди местных групп в социальной сети. Около сотни человек перекрыли дорогу в Косовском районе. <...> Произошло столкновение, пострадали несовершеннолетняя и две женщины. Их доставили в больницу", — указано в материале. Как отметило издание "Страна" со ссылкой на одну из пострадавших, нападавшие посчитали ее "наводчицей военкома", которая будет "сдавать их мужей", перекрыли дорогу ее машине и потребовали предъявить мобильный телефон. Кроме того, украинку пытались вытащить из автомобиля, а ребенка ударили битой через приоткрытое окно."Тут один дядька закричал: "Это не та машина, которая нам нужна. Мы попутали". Сзади подъехала другая машина, они переключились на нее. Не знаю, как я выбралась из этого ада", — приводит издание слова потерпевшей. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240131/odessa-1924488872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр