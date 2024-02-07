https://ria.ru/20240207/ukraina-1925969464.html
На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата
На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата - РИА Новости, 07.02.2024
На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата
В Ивано-Франковской области толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила трех человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата, сообщила... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:29
2024-02-07T16:29
2024-02-07T17:03
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Ивано-Франковской области толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила трех человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата, сообщила украинская полиция в соцсети. "Полиция установила, что жители получили ложную информацию, распространенную среди местных групп в социальной сети. Около сотни человек перекрыли дорогу в Косовском районе. <...> Произошло столкновение, пострадали несовершеннолетняя и две женщины. Их доставили в больницу", — указано в материале. Как отметило издание "Страна" со ссылкой на одну из пострадавших, нападавшие посчитали ее "наводчицей военкома", которая будет "сдавать их мужей", перекрыли дорогу ее машине и потребовали предъявить мобильный телефон. Кроме того, украинку пытались вытащить из автомобиля, а ребенка ударили битой через приоткрытое окно."Тут один дядька закричал: "Это не та машина, которая нам нужна. Мы попутали". Сзади подъехала другая машина, они переключились на нее. Не знаю, как я выбралась из этого ада", — приводит издание слова потерпевшей. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине избили женщину, приняв ее за "наводчицу" из военкомата
В Ивано-Франковской области избили женщину, приняв за "наводчицу" из военкомата
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Ивано-Франковской области толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила трех человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата, сообщила украинская полиция в соцсети.
«
"Полиция установила, что жители получили ложную информацию, распространенную среди местных групп в социальной сети. Около сотни человек перекрыли дорогу в Косовском районе. <...> Произошло столкновение, пострадали несовершеннолетняя и две женщины. Их доставили в больницу", — указано в материале.
Как отметило издание "Страна" со ссылкой на одну из пострадавших, нападавшие посчитали ее "наводчицей военкома", которая будет "сдавать их мужей", перекрыли дорогу ее машине и потребовали предъявить мобильный телефон. Кроме того, украинку пытались вытащить из автомобиля, а ребенка ударили битой через приоткрытое окно.
"Тут один дядька закричал: "Это не та машина, которая нам нужна. Мы попутали". Сзади подъехала другая машина, они переключились на нее. Не знаю, как я выбралась из этого ада", — приводит издание слова потерпевшей.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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