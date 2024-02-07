https://ria.ru/20240207/ukraina-1925909113.html
Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности
Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности - РИА Новости, 07.02.2024
Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина, отменяя президентские выборы, движется к полной утрате легитимности власти. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:03
2024-02-07T13:03
2024-02-07T13:03
в мире
украина
германия
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина, отменяя президентские выборы, движется к полной утрате легитимности власти. Президентские выборы на Украине должны пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "Итак, решено: выборы на Украине проводиться не будут. Страна, которую провозгласили светочем и передовым форпостом демократии, отныне получила несменяемую власть. Мне видится, что это вполне логичное развитие бывшей Украины по пути утраты ею какой-либо легитимности", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, по большому счету, Украина получила смертельный удар еще десять лет назад, в результате государственного переворота. "Вслед за этим произошло циничное попрание конституционной законности, правовой беспредел. Затем были развязаны репрессии против инакомыслящих и начата война против собственных же граждан, государственный переворот не признавших", - подчеркнул Константинов. По его словам, отмена выборов на Украине - закономерный этап развития киевского режима. "Он в значительной степени опирается на нацистов различного розлива, которых объединяет только почитание политической практики Третьего Рейха, в котором, кстати, тоже 12 лет выборы не проводились. Но Гитлер хотя бы к власти пришел согласно действующей тогда в Германии конституции. Эти же - путем изнасилования своего Основного закона. Так они превзошли своего кумира и учителя", - заявил глава крымского парламента.
https://ria.ru/20240130/krym-1924271148.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920121175.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, владимир константинов
В мире, Украина, Германия, Владимир Константинов
Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности
Глава парламента Крыма Константинов: Украина движется к утрате легитимности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина, отменяя президентские выборы, движется к полной утрате легитимности власти.
Президентские выборы на Украине должны пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
В Крыму заявили, что ЕС из-за Украины загоняет себя в тупик
"Итак, решено: выборы на Украине проводиться не будут. Страна, которую провозгласили светочем и передовым форпостом демократии, отныне получила несменяемую власть. Мне видится, что это вполне логичное развитие бывшей Украины по пути утраты ею какой-либо легитимности", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, по большому счету, Украина получила смертельный удар еще десять лет назад, в результате государственного переворота.
"Вслед за этим произошло циничное попрание конституционной законности, правовой беспредел. Затем были развязаны репрессии против инакомыслящих и начата война против собственных же граждан, государственный переворот не признавших", - подчеркнул Константинов.
По его словам, отмена выборов на Украине - закономерный этап развития киевского режима.
"Он в значительной степени опирается на нацистов различного розлива, которых объединяет только почитание политической практики Третьего Рейха, в котором, кстати, тоже 12 лет выборы не проводились. Но Гитлер хотя бы к власти пришел согласно действующей тогда в Германии
конституции. Эти же - путем изнасилования своего Основного закона. Так они превзошли своего кумира и учителя", - заявил глава крымского парламента.
В Крыму назвали распад Украины неизбежным