https://ria.ru/20240207/ukraina-1925909113.html

Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности

Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности - РИА Новости, 07.02.2024

Глава парламента Крыма заявил, что Украина движется к утрате легитимности

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина, отменяя президентские выборы, движется к полной утрате легитимности власти. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:03

2024-02-07T13:03

2024-02-07T13:03

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украина

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина, отменяя президентские выборы, движется к полной утрате легитимности власти. Президентские выборы на Украине должны пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "Итак, решено: выборы на Украине проводиться не будут. Страна, которую провозгласили светочем и передовым форпостом демократии, отныне получила несменяемую власть. Мне видится, что это вполне логичное развитие бывшей Украины по пути утраты ею какой-либо легитимности", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, по большому счету, Украина получила смертельный удар еще десять лет назад, в результате государственного переворота. "Вслед за этим произошло циничное попрание конституционной законности, правовой беспредел. Затем были развязаны репрессии против инакомыслящих и начата война против собственных же граждан, государственный переворот не признавших", - подчеркнул Константинов. По его словам, отмена выборов на Украине - закономерный этап развития киевского режима. "Он в значительной степени опирается на нацистов различного розлива, которых объединяет только почитание политической практики Третьего Рейха, в котором, кстати, тоже 12 лет выборы не проводились. Но Гитлер хотя бы к власти пришел согласно действующей тогда в Германии конституции. Эти же - путем изнасилования своего Основного закона. Так они превзошли своего кумира и учителя", - заявил глава крымского парламента.

https://ria.ru/20240130/krym-1924271148.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920121175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, владимир константинов