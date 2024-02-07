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Мужчину, скрывавшегося из-за убийства знакомого, экстрадировали в Россию - РИА Новости, 07.02.2024
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17:09 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925980068.html
Мужчину, скрывавшегося из-за убийства знакомого, экстрадировали в Россию
Мужчину, скрывавшегося из-за убийства знакомого, экстрадировали в Россию - РИА Новости, 07.02.2024
Мужчину, скрывавшегося из-за убийства знакомого, экстрадировали в Россию
Мужчина, убивший своего знакомого и бежавший в другую страну от следствия, экстрадирован из Киргизии в Москву, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:09
2024-02-07T17:09
происшествия
россия
москва
киргизия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина, убивший своего знакомого и бежавший в другую страну от следствия, экстрадирован из Киргизии в Москву, сообщается в Telegram-канале СК России. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Местонахождение обвиняемого было установлено на территории Киргизской Республики, откуда он доставлен в столичный регион", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 23 марта 2021 года фигурант был в квартире дома по улице Архитектора Власова в Москве, там он нанес колото-резаное ранение в шею своему знакомому. Мужчина скончался на месте. Отмечается, что сначала злоумышленник скрылся от органов следствия на территории другой страны, из-за этого ему заочно предъявили обвинение, и в дальнейшем его ждет арест. Он был объявлен в межгосударственный розыск. Уточняется, что сейчас с обвиняемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925958459.html
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происшествия, россия, москва, киргизия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Киргизия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, скрывавшегося из-за убийства знакомого, экстрадировали в Россию

Мужчину, бежавшего из-за убийства знакомого в Киргизию, экстрадировали в Россию

© РИА Новости / Алексей Вовк | Перейти в медиабанкЗадержанный в наручниках
Задержанный в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Задержанный в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мужчина, убивший своего знакомого и бежавший в другую страну от следствия, экстрадирован из Киргизии в Москву, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Местонахождение обвиняемого было установлено на территории Киргизской Республики, откуда он доставлен в столичный регион", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 23 марта 2021 года фигурант был в квартире дома по улице Архитектора Власова в Москве, там он нанес колото-резаное ранение в шею своему знакомому. Мужчина скончался на месте.
Отмечается, что сначала злоумышленник скрылся от органов следствия на территории другой страны, из-за этого ему заочно предъявили обвинение, и в дальнейшем его ждет арест. Он был объявлен в межгосударственный розыск.
Уточняется, что сейчас с обвиняемым проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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