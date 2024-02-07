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В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку - РИА Новости, 07.02.2024
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20:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926031169.html
В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку
В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку - РИА Новости, 07.02.2024
В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку
Три деревни, где проживает всего один житель, выявлены в Турции, пишет газета Türkiye со ссылкой на данные института статистики (Türkstat). РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:46
2024-02-07T20:46
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Три деревни, где проживает всего один житель, выявлены в Турции, пишет газета Türkiye со ссылкой на данные института статистики (Türkstat). Население страны в 2023 году, в год 100-летия создания Турецкой Республики, увеличилось на 92 тысячи 824 человека по сравнению с предыдущим годом и составило 85 миллионов 372 тысячи 377 человек. "Каялыбаг в центральном районе Битлиса, Чаттепе в Курталанском районе Сиирта и Агачюрду в Гючлюконакском районе Ширнака были отмечены как места с наименьшим числом жителей - по 1 человеку", - пишет издание. В деревне Калфалар в районе Эмет в Кютахье проживают 2 человека, в деревне Чевиздюзю в центральном районе Ширнака - 3, в деревне Магаракёй в районе Идиль - 4, в деревне Акимли в районе Едису в Бингёле - 4, в Казабате в районе Чан в Чанаккале - 4, в Дилекли в районе Юксекова в Хаккари, в Эвьяпане в районе Кагызман в Карсе и в Кованагзы в районе Первари в Сиирте - 4. "Эти деревни были отнесены к числу деревень с наименьшим количеством населения", - отмечает газета.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851349381.html
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в мире, турция, битлис (провинция), чанаккале (провинция)
В мире, Турция, Битлис (провинция), Чанаккале (провинция)
В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку

Türkiye: в Турции выявили три деревни, в которых живут всего по одному человеку

© РИА Новости / Алена ПалажченкоТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Три деревни, где проживает всего один житель, выявлены в Турции, пишет газета Türkiye со ссылкой на данные института статистики (Türkstat).
Население страны в 2023 году, в год 100-летия создания Турецкой Республики, увеличилось на 92 тысячи 824 человека по сравнению с предыдущим годом и составило 85 миллионов 372 тысячи 377 человек.
«
"Каялыбаг в центральном районе Битлиса, Чаттепе в Курталанском районе Сиирта и Агачюрду в Гючлюконакском районе Ширнака были отмечены как места с наименьшим числом жителей - по 1 человеку", - пишет издание.
В деревне Калфалар в районе Эмет в Кютахье проживают 2 человека, в деревне Чевиздюзю в центральном районе Ширнака - 3, в деревне Магаракёй в районе Идиль - 4, в деревне Акимли в районе Едису в Бингёле - 4, в Казабате в районе Чан в Чанаккале - 4, в Дилекли в районе Юксекова в Хаккари, в Эвьяпане в районе Кагызман в Карсе и в Кованагзы в районе Первари в Сиирте - 4.
«
"Эти деревни были отнесены к числу деревень с наименьшим количеством населения", - отмечает газета.
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