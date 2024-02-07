https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926031169.html

В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку

В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку - РИА Новости, 07.02.2024

В Турции нашли деревни, в которых живут по одному человеку

Три деревни, где проживает всего один житель, выявлены в Турции, пишет газета Türkiye со ссылкой на данные института статистики (Türkstat). РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:46

2024-02-07T20:46

2024-02-07T20:46

в мире

турция

битлис (провинция)

чанаккале (провинция)

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Три деревни, где проживает всего один житель, выявлены в Турции, пишет газета Türkiye со ссылкой на данные института статистики (Türkstat). Население страны в 2023 году, в год 100-летия создания Турецкой Республики, увеличилось на 92 тысячи 824 человека по сравнению с предыдущим годом и составило 85 миллионов 372 тысячи 377 человек. "Каялыбаг в центральном районе Битлиса, Чаттепе в Курталанском районе Сиирта и Агачюрду в Гючлюконакском районе Ширнака были отмечены как места с наименьшим числом жителей - по 1 человеку", - пишет издание. В деревне Калфалар в районе Эмет в Кютахье проживают 2 человека, в деревне Чевиздюзю в центральном районе Ширнака - 3, в деревне Магаракёй в районе Идиль - 4, в деревне Акимли в районе Едису в Бингёле - 4, в Казабате в районе Чан в Чанаккале - 4, в Дилекли в районе Юксекова в Хаккари, в Эвьяпане в районе Кагызман в Карсе и в Кованагзы в районе Первари в Сиирте - 4. "Эти деревни были отнесены к числу деревень с наименьшим количеством населения", - отмечает газета.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851349381.html

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битлис (провинция)

чанаккале (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, битлис (провинция), чанаккале (провинция)