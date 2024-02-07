https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926020272.html
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае - РИА Новости, 07.02.2024
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае
Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:31
2024-02-07T19:31
2024-02-07T19:35
анкара (провинция)
турция
россия
владимир путин
политика
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885437650_0:351:2810:1932_1920x0_80_0_0_1f313afc2641566466f0333b996e30de.jpg
АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля."В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля - начало мая", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html
анкара (провинция)
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885437650_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_3077e7ae1dd5fd29e51de36bea07e71a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анкара (провинция), турция, россия, владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган
Анкара (провинция), Турция, Россия, Владимир Путин, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае
Источник: визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая
АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля.
"В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля - начало мая", - сообщил собеседник агентства.
Советник Эрдогана: мнения Турции и ЕС по санкциям против России различаются