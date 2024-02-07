https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926020272.html

Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае

Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае - РИА Новости, 07.02.2024

Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае

Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:31

2024-02-07T19:31

2024-02-07T19:35

анкара (провинция)

турция

россия

владимир путин

политика

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885437650_0:351:2810:1932_1920x0_80_0_0_1f313afc2641566466f0333b996e30de.jpg

АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля."В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля - начало мая", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231227/mneniya-1918582994.html

анкара (провинция)

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анкара (провинция), турция, россия, владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган