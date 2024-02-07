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Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае - РИА Новости, 07.02.2024
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19:31 07.02.2024 (обновлено: 19:35 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926020272.html
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае - РИА Новости, 07.02.2024
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае
Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:31
2024-02-07T19:35
анкара (провинция)
турция
россия
владимир путин
политика
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля."В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля - начало мая", - сообщил собеседник агентства.
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анкара (провинция), турция, россия, владимир путин, политика, реджеп тайип эрдоган
Анкара (провинция), Турция, Россия, Владимир Путин, Политика, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник в Анкаре сообщил, что Путин может посетить Турцию в апреле-мае

Источник: визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Запланированный на февраль визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесен, предварительно, на конец апреля - начало мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости о вероятности визита Путина в Турцию 12 февраля.
"В связи с электоральным циклом в двух странах, как вы знаете, в Турции пройдут выборы в муниципалитеты, а в России президентские выборы, было принято решение отложить визит (Путина), предварительно, на конец апреля - начало мая", - сообщил собеседник агентства.
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