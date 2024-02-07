https://ria.ru/20240207/turtsiya-1925898265.html
Турция опровергла сообщения об отзыве послов накануне землетрясений
Турция опровергла сообщения об отзыве послов накануне землетрясений - РИА Новости, 07.02.2024
Турция опровергла сообщения об отзыве послов накануне землетрясений
Администрация президента Турции опровергла сообщения в соцсетях о том, что якобы десять стран отозвали своих послов за сутки до сокрушительных землетрясений в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:25
2024-02-07T12:25
2024-02-07T12:25
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения в соцсетях о том, что якобы десять стран отозвали своих послов за сутки до сокрушительных землетрясений в феврале прошлого года на юго-востоке страны. В социальных сетях появились утверждения о том, что якобы десять стран, в частности, США, Великобритания, Германия, Италия и Франция, отозвали своих послов за 24 часа до землетрясения. "Распространённое в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "10 стран отозвали своих послов из Турции за 24 часа до землетрясения 6 февраля 2023 года", не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики. "Вопреки утверждениям, сотрудники посольств заявили, что их послы находились в Турции в момент землетрясения. Установлено, что сотрудники посольств также находились в Турции во время поисково-спасательных операций и операций по оказанию помощи после землетрясения. Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, которые пытаются представить в качестве основы для теорий заговора, что о землетрясении было известно задолго до него", - говорится в заявлении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов, эпицентр второго находился в районе Эльбистана. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", их жертвами стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, сша, великобритания
В мире, Турция, США, Великобритания
Турция опровергла сообщения об отзыве послов накануне землетрясений
Турция опровергла сообщения об отзыве послов за сутки до землетрясений 2023 года
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения в соцсетях о том, что якобы десять стран отозвали своих послов за сутки до сокрушительных землетрясений в феврале прошлого года на юго-востоке страны.
В социальных сетях появились утверждения о том, что якобы десять стран, в частности, США
, Великобритания
, Германия
, Италия
и Франция
, отозвали своих послов за 24 часа до землетрясения.
Ученый спрогнозировал сильное землетрясение в Турции
"Распространённое в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "10 стран отозвали своих послов из Турции за 24 часа до землетрясения 6 февраля 2023 года", не соответствует действительности", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управления по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.
"Вопреки утверждениям, сотрудники посольств заявили, что их послы находились в Турции в момент землетрясения. Установлено, что сотрудники посольств также находились в Турции во время поисково-спасательных операций и операций по оказанию помощи после землетрясения. Пожалуйста, не полагайтесь на необоснованные утверждения, которые пытаются представить в качестве основы для теорий заговора, что о землетрясении было известно задолго до него", - говорится в заявлении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш
6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов, эпицентр второго находился в районе Эльбистана. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", их жертвами стали более 53 тысяч человек, ранения получили более 107 тысяч.
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