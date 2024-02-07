https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга" - РИА Новости, 07.02.2024
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:31
2024-02-07T22:31
2024-02-07T22:31
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роскосмос
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве. "На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Синоптики прогнозируют, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году.
https://ria.ru/20240207/sneg-1925956177.html
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москва, роскосмос, гренландия, поволжье
Москва, Роскосмос, Гренландия, Поволжье
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга", вызвавшего снегопад в Москве