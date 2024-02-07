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"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга" - РИА Новости, 07.02.2024
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22:31 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга" - РИА Новости, 07.02.2024
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:31
2024-02-07T22:31
москва
роскосмос
гренландия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве. "На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Синоптики прогнозируют, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году.
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москва, роскосмос, гренландия, поволжье
Москва, Роскосмос, Гренландия, Поволжье
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"

"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга", вызвавшего снегопад в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада на улице Москвы
Люди во время снегопада на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время снегопада на улице Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве.
«
"На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Синоптики прогнозируют, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году.
Люди переходят улицу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Последствия циклона "Ольга" в Москве
Вчера, 16:00
 
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