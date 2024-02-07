https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html

"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"

"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга" - РИА Новости, 07.02.2024

"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:31

2024-02-07T22:31

2024-02-07T22:31

москва

роскосмос

гренландия

поволжье

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", вызвавшего обильный снегопад в Москве. "На спутниковом снимке "Метеора-М" — циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Синоптики прогнозируют, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков. По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году.

https://ria.ru/20240207/sneg-1925956177.html

москва

гренландия

поволжье

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москва, роскосмос, гренландия, поволжье