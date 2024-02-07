https://ria.ru/20240207/tseli-1926029602.html

ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом

ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом - РИА Новости, 07.02.2024

ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом

Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:36

2024-02-07T20:36

2024-02-07T21:04

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал глава региона.Как уточнили в Минобороны, в районе 19:50 Вооруженные силы уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.Днем силы ПВО сбили над регионом семь боеприпасов, выпущенных ВСУ из этой реактивной системы залпового огня. По словам Гладкова, тогда в результате украинской атаки пострадали два человека, одного из них госпитализировали.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240207/dron-1925956750.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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