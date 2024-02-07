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ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом - РИА Новости, 07.02.2024
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20:36 07.02.2024 (обновлено: 21:04 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/tseli-1926029602.html
ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом
ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом - РИА Новости, 07.02.2024
ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом
Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:36
2024-02-07T21:04
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет&quot;, — написал глава региона.Как уточнили в Минобороны, в районе 19:50 Вооруженные силы уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.Днем силы ПВО сбили над регионом семь боеприпасов, выпущенных ВСУ из этой реактивной системы залпового огня. По словам Гладкова, тогда в результате украинской атаки пострадали два человека, одного из них госпитализировали.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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белгород
белгородская область
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила еще пять воздушных целей под Белгородом

Губернатор Гладков: ПВО сбила еще пять воздушных целей на подлете к Белгороду

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще пять воздушных целей под Белгородом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал глава региона.

Как уточнили в Минобороны, в районе 19:50 Вооруженные силы уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.
Днем силы ПВО сбили над регионом семь боеприпасов, выпущенных ВСУ из этой реактивной системы залпового огня. По словам Гладкова, тогда в результате украинской атаки пострадали два человека, одного из них госпитализировали.
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