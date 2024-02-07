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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/trevogu-1925840699.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:06
2024-02-07T07:06
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога звучит во всех областях Украины, а также в частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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