https://ria.ru/20240207/trevoga-1925931148.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:18
2024-02-07T14:18
2024-02-07T14:18
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Одесской и Николаевской областях, в 14.01 мск. Спустя две минуты тревога прозвучала в остальных названных регионах. Ранее в среду на всей территории Украины уже была воздушная тревога. Спустя более трех с половиной часов ее отменили на большей части страны. В Одесской области тревога продлилась дольше всего - четыре часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/svo-1925916849.html
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украина, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные
онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Одесской и Николаевской областях, в 14.01 мск. Спустя две минуты тревога прозвучала в остальных названных регионах.
Ранее в среду на всей территории Украины уже была воздушная тревога. Спустя более трех с половиной часов ее отменили на большей части страны. В Одесской области тревога продлилась дольше всего - четыре часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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