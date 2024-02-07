https://ria.ru/20240207/trevoga-1925827223.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2024
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в областях в центре и на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:20
2024-02-07T02:20
2024-02-07T02:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в областях в центре и на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Тревога звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Дмитрий Песков
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В областях в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу