https://ria.ru/20240207/tatarstan-1926006284.html

Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане

Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане - РИА Новости, 07.02.2024

Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане

Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, с участием различных экспертов, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов стартовала в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:33

2024-02-07T18:33

2024-02-07T18:34

республика татарстан

россия

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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, с участием различных экспертов, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов стартовала в Татарстане, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. "С 7 февраля на базе центра управления регионом запускается серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, которым был объявлен 2024 год. Трансляции будут проходить каждую неделю, в качестве спикеров выступят руководители министерств и ведомств, мэры и главы районов. Гостем первого эфира стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева", - говорится в сообщении. Эфиры будут посвящены событиям Года семьи в России в целом и в Татарстане. В частности, зрителям расскажут о мерах поддержки разных категорий семей, всех инфраструктурных изменениях, которые произошли в республике за последние годы. В фокусе внимания также будет продвижение семейных ценностей и традиций. В 2024 году президент РФ подписал указ о статусе многодетной семьи, и Татарстан начал активную работу в этом направлении. Поэтому спикеры прямых эфиров также будут рассказывать о новых республиканских мерах поддержки семей по мере их появления. Для семей Татарстана в этом году будут проходить мероприятия практически в ежедневном режиме - как крупные, связанные с праздниками и памятными датами, так и локальные, отраслевые мероприятия. Ранее в Татарстане был запущен сайт, посвященный Году семьи. Это платформа, на которой можно найти информацию обо всех мерах поддержки для всех категорий семей, а также о мероприятиях и конкурсах Года семьи. Отдельный раздел сайта собрал истории об интересных семьях и династиях, которые проживают в Татарстане и являются примером для жителей республики. Сайт работает в пилотном режиме, материалы будут обновляться регулярно и оперативно.

https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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