Рейтинг@Mail.ru
Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:33 07.02.2024 (обновлено: 18:34 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/tatarstan-1926006284.html
Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане
Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане - РИА Новости, 07.02.2024
Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане
Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, с участием различных экспертов, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов стартовала в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:33
2024-02-07T18:34
республика татарстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:359:2619:1832_1920x0_80_0_0_05cefa3b81d776394e6fd8b50e8f3ac0.jpg
КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, с участием различных экспертов, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов стартовала в Татарстане, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. "С 7 февраля на базе центра управления регионом запускается серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, которым был объявлен 2024 год. Трансляции будут проходить каждую неделю, в качестве спикеров выступят руководители министерств и ведомств, мэры и главы районов. Гостем первого эфира стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева", - говорится в сообщении. Эфиры будут посвящены событиям Года семьи в России в целом и в Татарстане. В частности, зрителям расскажут о мерах поддержки разных категорий семей, всех инфраструктурных изменениях, которые произошли в республике за последние годы. В фокусе внимания также будет продвижение семейных ценностей и традиций. В 2024 году президент РФ подписал указ о статусе многодетной семьи, и Татарстан начал активную работу в этом направлении. Поэтому спикеры прямых эфиров также будут рассказывать о новых республиканских мерах поддержки семей по мере их появления. Для семей Татарстана в этом году будут проходить мероприятия практически в ежедневном режиме - как крупные, связанные с праздниками и памятными датами, так и локальные, отраслевые мероприятия. Ранее в Татарстане был запущен сайт, посвященный Году семьи. Это платформа, на которой можно найти информацию обо всех мерах поддержки для всех категорий семей, а также о мероприятиях и конкурсах Года семьи. Отдельный раздел сайта собрал истории об интересных семьях и династиях, которые проживают в Татарстане и являются примером для жителей республики. Сайт работает в пилотном режиме, материалы будут обновляться регулярно и оперативно.
https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html
https://ria.ru/20240207/semya-1925875749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_09279de8840288dd9ce884f4c29ead86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Республика Татарстан, Россия

Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, стартовала в Татарстане

© РИА Новости / Виталий АньковСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Семья . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, с участием различных экспертов, руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов стартовала в Татарстане, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
"С 7 февраля на базе центра управления регионом запускается серия прямых эфиров, посвященных Году семьи, которым был объявлен 2024 год. Трансляции будут проходить каждую неделю, в качестве спикеров выступят руководители министерств и ведомств, мэры и главы районов. Гостем первого эфира стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева", - говорится в сообщении.
Результаты эхографии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта
5 февраля, 17:51
Эфиры будут посвящены событиям Года семьи в России в целом и в Татарстане. В частности, зрителям расскажут о мерах поддержки разных категорий семей, всех инфраструктурных изменениях, которые произошли в республике за последние годы. В фокусе внимания также будет продвижение семейных ценностей и традиций.
В 2024 году президент РФ подписал указ о статусе многодетной семьи, и Татарстан начал активную работу в этом направлении. Поэтому спикеры прямых эфиров также будут рассказывать о новых республиканских мерах поддержки семей по мере их появления.
Для семей Татарстана в этом году будут проходить мероприятия практически в ежедневном режиме - как крупные, связанные с праздниками и памятными датами, так и локальные, отраслевые мероприятия.
Ранее в Татарстане был запущен сайт, посвященный Году семьи. Это платформа, на которой можно найти информацию обо всех мерах поддержки для всех категорий семей, а также о мероприятиях и конкурсах Года семьи. Отдельный раздел сайта собрал истории об интересных семьях и династиях, которые проживают в Татарстане и являются примером для жителей республики. Сайт работает в пилотном режиме, материалы будут обновляться регулярно и оперативно.
Гуляющие люди на улице - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Голикова заявила об увеличении охвата семей мерами господдержки
Вчера, 11:04
 
Республика ТатарстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала