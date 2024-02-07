Рейтинг@Mail.ru
В Москве таксист избил пьяного пассажира - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/taksist-1925873403.html
В Москве таксист избил пьяного пассажира
В Москве таксист избил пьяного пассажира - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве таксист избил пьяного пассажира
Ранее судимый таксист избил и ограбил нетрезвого пассажира в Москве и стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:57
2024-02-07T10:57
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ранее судимый таксист избил и ограбил нетрезвого пассажира в Москве и стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным МВД, между 44-летним ранее судимым жителем Подмосковья, работающим в такси, и пьяным пассажиром на Проспекте 60-летия Октября произошёл конфликт. "В ходе перебранки таксист нанёс 34-летнему мужчине множество телесных повреждений в область головы, после чего, забрав у потерпевшего дорогостоящий телефон, высадил его и скрылся", - рассказали в ведомстве. В главке отметили, что прохожие вызвали скорую помощь пострадавшему, медики доставили его в больницу. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html
https://ria.ru/20230830/prigovor-1893173704.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
В Москве таксист избил пьяного пассажира

В Москве таксист избил и ограбил нетрезвого пассажира

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ранее судимый таксист избил и ограбил нетрезвого пассажира в Москве и стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным МВД, между 44-летним ранее судимым жителем Подмосковья, работающим в такси, и пьяным пассажиром на Проспекте 60-летия Октября произошёл конфликт.
Задержание преступника - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"
6 июля 2023, 05:30
«
"В ходе перебранки таксист нанёс 34-летнему мужчине множество телесных повреждений в область головы, после чего, забрав у потерпевшего дорогостоящий телефон, высадил его и скрылся", - рассказали в ведомстве.
В главке отметили, что прохожие вызвали скорую помощь пострадавшему, медики доставили его в больницу.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант заключен под стражу.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор
30 августа 2023, 14:48
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала