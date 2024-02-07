https://ria.ru/20240207/taksist-1925873403.html

В Москве таксист избил пьяного пассажира

В Москве таксист избил пьяного пассажира - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве таксист избил пьяного пассажира

Ранее судимый таксист избил и ограбил нетрезвого пассажира в Москве и стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:57

2024-02-07T10:57

2024-02-07T10:57

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ранее судимый таксист избил и ограбил нетрезвого пассажира в Москве и стал фигурантом уголовного дела о разбое, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным МВД, между 44-летним ранее судимым жителем Подмосковья, работающим в такси, и пьяным пассажиром на Проспекте 60-летия Октября произошёл конфликт. "В ходе перебранки таксист нанёс 34-летнему мужчине множество телесных повреждений в область головы, после чего, забрав у потерпевшего дорогостоящий телефон, высадил его и скрылся", - рассказали в ведомстве. В главке отметили, что прохожие вызвали скорую помощь пострадавшему, медики доставили его в больницу. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html

https://ria.ru/20230830/prigovor-1893173704.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия