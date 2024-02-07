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ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.02.2024
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:28
2024-02-07T13:28
2024-02-07T13:30
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна "Акация".
https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
ВС России на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю