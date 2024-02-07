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ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 07.02.2024 (обновлено: 13:30 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/svo-1925916849.html
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.02.2024
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:28
2024-02-07T13:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна "Акация".
https://ria.ru/20240206/mobilizatsiya-1925678794.html
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России улучшили позиции на Южнодонецком направлении

ВС России на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна "Акация".
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