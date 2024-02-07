https://ria.ru/20240207/svo-1925907794.html

Орловская область доставила десантникам СВО экипировку

Орловская область доставила десантникам СВО экипировку - РИА Новости, 07.02.2024

Орловская область доставила десантникам СВО экипировку

Орловская область доставила гуманитарный груз десантникам спецоперации в район Артемовска, в посылке – экипировка, маскировочные сети, строительный инструмент,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:58

2024-02-07T12:58

2024-02-07T12:58

надежные люди

орловская область

артемовск

андрей клычков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Орловская область доставила гуманитарный груз десантникам спецоперации в район Артемовска, в посылке – экипировка, маскировочные сети, строительный инструмент, продукты и вода, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Для бойцов закупили квадрокоптер Mavic 3, тепловизионные монокуляр и прицел, две системы видеонаблюдения, металлоискатель. Передали систему обнаружения БПЛА "Булат". Приобрели одежду и экипировку (баллистическую защиту, штурмовые рюкзаки, носки, термобелье, маскировочные сети, комплекты формы, перчатки, ветровлагозащитные костюмы)", – говорится в сообщении. Отмечается, что по просьбам бойцов привезли строительный инструмент: диски на болгарку, зарядное устройство для аккумулятора, сварочный аппарат и удлинитель для сварки, электроды, болты, гайки, шайбы. Кроме того, за "ленточку" доставили дизельный генератор, насос, окопные свечи, колеса и запчасти на автомобили, а также влажные салфетки, продукты питания и питьевую воду. "Мы видим, что противник стал еще более беспринципным и агрессивным. Сегодня он не гнушается обстрелами мирных жителей наших регионов и подрывами гражданских объектов. Единственной силой, стоящей на пути хаоса, остается наша армия. Все, что мы сегодня можем сделать для них, для Родины – это поддерживать, стать опорой, показать всем недоброжелателям, что мы остаемся свободной, независимой и единой страной. Я благодарю весь орловский тыл за помощь фронту, за крепкое плечо поддержки. Мы выстоим и победим", – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html

орловская область

артемовск

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орловская область, артемовск, андрей клычков