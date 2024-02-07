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Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 07.02.2024
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12:25 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 07.02.2024
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Георгиевского округа Ставропольского края, в конвой загрузили теплые вещи, продукты питания и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:25
2024-02-07T12:25
надежные люди
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 7 фев - РИА Новости. Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Георгиевского округа Ставропольского края, в конвой загрузили теплые вещи, продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Зайцев. "Отправили землякам маскировочные сети, блиндажные свечи, сублимированные супы, сухой армейский душ, одежду, несколько пар сапог, тактические перчатки, лекарства, много продуктов и воды. А чтобы напомнить солдатам о том, что их любят и ждут - передали письма от детей и жителей округа", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в погрузке посылок помогли студенты местного колледжа "Интеграл", они загрузили в конвой коробки и бутылки с водой.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
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ставропольский край
Надежные люди, Ставропольский край
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Ставропольского края

© Фото : Андрей Зайцев/TelegramБлиндажные свечи, отправленные в зону СВО из Ставропольского края
Блиндажные свечи, отправленные в зону СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Андрей Зайцев/Telegram
Блиндажные свечи, отправленные в зону СВО из Ставропольского края
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ПЯТИГОРСК, 7 фев - РИА Новости. Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Георгиевского округа Ставропольского края, в конвой загрузили теплые вещи, продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Зайцев.
"Отправили землякам маскировочные сети, блиндажные свечи, сублимированные супы, сухой армейский душ, одежду, несколько пар сапог, тактические перчатки, лекарства, много продуктов и воды. А чтобы напомнить солдатам о том, что их любят и ждут - передали письма от детей и жителей округа", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в погрузке посылок помогли студенты местного колледжа "Интеграл", они загрузили в конвой коробки и бутылки с водой.
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