https://ria.ru/20240207/svo-1925898556.html

Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 07.02.2024

Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Георгиевского округа Ставропольского края, в конвой загрузили теплые вещи, продукты питания и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:25

2024-02-07T12:25

2024-02-07T12:25

надежные люди

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 7 фев - РИА Новости. Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Георгиевского округа Ставропольского края, в конвой загрузили теплые вещи, продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Зайцев. "Отправили землякам маскировочные сети, блиндажные свечи, сублимированные супы, сухой армейский душ, одежду, несколько пар сапог, тактические перчатки, лекарства, много продуктов и воды. А чтобы напомнить солдатам о том, что их любят и ждут - передали письма от детей и жителей округа", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в погрузке посылок помогли студенты местного колледжа "Интеграл", они загрузили в конвой коробки и бутылки с водой.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html

ставропольский край

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ставропольский край