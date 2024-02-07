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Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.02.2024
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05:07 07.02.2024 (обновлено: 07:30 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/sukhogruz-1925834614.html
Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон
Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.02.2024
Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон
Выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе, еще одну ракету сбил американский... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:07
2024-02-07T07:30
в мире
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
красное море
маршалловы острова
йемен
ансар алла
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе, еще одну ракету сбил американский эсминец, заявило центральное командование Пентагона.&quot;Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива&quot;, - говорится в сообщении.Три ракеты были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов: одна упала в воду, другая взорвалась рядом и незначительно повредила судно, третью сбил американский эсминец, заявили в Пентагоне.Еще три ракеты упали в воду рядом с британским торговым судном MV Morning Tide, которое продолжило путь, о повреждениях и пострадавших не сообщается.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее пообещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы объяснили свои действия помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь Ближний Восток.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/ssha-1925587534.html
красное море
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в мире, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, красное море, маршалловы острова, йемен, ансар алла
В мире, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море, Маршалловы острова, Йемен, Ансар Алла
Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон

Пентагон: ракета хуситов незначительно повредила сухогруз в Аденском проливе

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе, еще одну ракету сбил американский эсминец, заявило центральное командование Пентагона.
«

"Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении.

Три ракеты были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов: одна упала в воду, другая взорвалась рядом и незначительно повредила судно, третью сбил американский эсминец, заявили в Пентагоне.
Еще три ракеты упали в воду рядом с британским торговым судном MV Morning Tide, которое продолжило путь, о повреждениях и пострадавших не сообщается.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее пообещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы объяснили свои действия помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь Ближний Восток.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеКрасное мореМаршалловы островаЙеменАнсар Алла
 
 
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