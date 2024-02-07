Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон
Пентагон: ракета хуситов незначительно повредила сухогруз в Аденском проливе
© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе, еще одну ракету сбил американский эсминец, заявило центральное командование Пентагона.
«
"Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении.
Три ракеты были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов: одна упала в воду, другая взорвалась рядом и незначительно повредила судно, третью сбил американский эсминец, заявили в Пентагоне.
Еще три ракеты упали в воду рядом с британским торговым судном MV Morning Tide, которое продолжило путь, о повреждениях и пострадавших не сообщается.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее пообещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы объяснили свои действия помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь Ближний Восток.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.