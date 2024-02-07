https://ria.ru/20240207/sukhogruz-1925834614.html

Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон

Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон - РИА Новости, 07.02.2024

Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе, заявил Пентагон

Выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе, еще одну ракету сбил американский... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:07

2024-02-07T05:07

2024-02-07T07:30

в мире

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йемен

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Выпущенная хуситами ракета незначительно повредила греческий сухогруз под флагом Маршалловых островов в Аденском проливе, еще одну ракету сбил американский эсминец, заявило центральное командование Пентагона."Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении.Три ракеты были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов: одна упала в воду, другая взорвалась рядом и незначительно повредила судно, третью сбил американский эсминец, заявили в Пентагоне.Еще три ракеты упали в воду рядом с британским торговым судном MV Morning Tide, которое продолжило путь, о повреждениях и пострадавших не сообщается.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее пообещало атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы объяснили свои действия помощью палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь Ближний Восток.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/ssha-1925587534.html

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в мире, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, красное море, маршалловы острова, йемен, ансар алла