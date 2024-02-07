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В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами

В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами - РИА Новости, 07.02.2024

В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами

Предложенный американскими сенаторами законопроект об охране границы не поможет борьбе с нелегалами, заявили в штабе бывшего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:53

2024-02-07T01:53

2024-02-07T01:53

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Предложенный американскими сенаторами законопроект об охране границы не поможет борьбе с нелегалами, заявили в штабе бывшего президента США Дональда Трампа. "Америке не нужен законопроект о границе, который не поможет остановить нелегальную миграцию. Нам нужен президент, который использует свою власть и закроет границу. Джо Байден отказывается это сделать, но президент Трамп сделает это в первый же день на посту", - говорится в заявлении штаба Трампа. Ранее Байден в специальном обращении из Белого дома заявил, что Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, а также не хочет решить миграционный кризис в США. В штабе Трампа назвали речь Байдена "позором для нации и пощечиной американскому народу". "Байден не взял на себя ответственность за массовое проникновение почти 10 миллионов нелегальных мигрантов, которые пересекли границу во время его работы на посту, не предложил никаких реальных решений, как остановить поток китайского фентанила, который убивает американцев рекордными темпами", - заявили в штабе политика. "Предсказуемо, продажный Джо Байден обвинил президента Трампа в кризисе на границе, который был создан самим Байденом. Это наглая, жалкая ложь, и американский народ знает: Трамп обеспечил самую безопасную границу в истории, а Джо Байден - причина разрушений и хаоса", - говорится в заявлении. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html

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украина, израиль, сша, в мире, дональд трамп, майк джонсон, джо байден