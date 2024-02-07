Рейтинг@Mail.ru
В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ssha-1925825586.html
В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами
В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами - РИА Новости, 07.02.2024
В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами
Предложенный американскими сенаторами законопроект об охране границы не поможет борьбе с нелегалами, заявили в штабе бывшего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:53
2024-02-07T01:53
украина
израиль
сша
в мире
дональд трамп
майк джонсон
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923899420_0:83:3000:1771_1920x0_80_0_0_181db274381fa2b7e9f1124ec6d1771d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Предложенный американскими сенаторами законопроект об охране границы не поможет борьбе с нелегалами, заявили в штабе бывшего президента США Дональда Трампа. "Америке не нужен законопроект о границе, который не поможет остановить нелегальную миграцию. Нам нужен президент, который использует свою власть и закроет границу. Джо Байден отказывается это сделать, но президент Трамп сделает это в первый же день на посту", - говорится в заявлении штаба Трампа. Ранее Байден в специальном обращении из Белого дома заявил, что Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, а также не хочет решить миграционный кризис в США. В штабе Трампа назвали речь Байдена "позором для нации и пощечиной американскому народу". "Байден не взял на себя ответственность за массовое проникновение почти 10 миллионов нелегальных мигрантов, которые пересекли границу во время его работы на посту, не предложил никаких реальных решений, как остановить поток китайского фентанила, который убивает американцев рекордными темпами", - заявили в штабе политика. "Предсказуемо, продажный Джо Байден обвинил президента Трампа в кризисе на границе, который был создан самим Байденом. Это наглая, жалкая ложь, и американский народ знает: Трамп обеспечил самую безопасную границу в истории, а Джо Байден - причина разрушений и хаоса", - говорится в заявлении. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html
https://ria.ru/20240201/texas-1924842460.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923899420_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_f67f1244ae5a4597ade124906430e4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, израиль, сша, в мире, дональд трамп, майк джонсон, джо байден
Украина, Израиль, США, В мире, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Джо Байден
В штабе Трампа уверены, что законопроект о границе не поможет с нелегалами

Штаб Трампа: законопроект о границе не поможет решить проблему с нелегалами

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Предложенный американскими сенаторами законопроект об охране границы не поможет борьбе с нелегалами, заявили в штабе бывшего президента США Дональда Трампа.
«
"Америке не нужен законопроект о границе, который не поможет остановить нелегальную миграцию. Нам нужен президент, который использует свою власть и закроет границу. Джо Байден отказывается это сделать, но президент Трамп сделает это в первый же день на посту", - говорится в заявлении штаба Трампа.
Ранее Байден в специальном обращении из Белого дома заявил, что Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине и охране американской границы, а также не хочет решить миграционный кризис в США.
В штабе Трампа назвали речь Байдена "позором для нации и пощечиной американскому народу". "Байден не взял на себя ответственность за массовое проникновение почти 10 миллионов нелегальных мигрантов, которые пересекли границу во время его работы на посту, не предложил никаких реальных решений, как остановить поток китайского фентанила, который убивает американцев рекордными темпами", - заявили в штабе политика.
"Предсказуемо, продажный Джо Байден обвинил президента Трампа в кризисе на границе, который был создан самим Байденом. Это наглая, жалкая ложь, и американский народ знает: Трамп обеспечил самую безопасную границу в истории, а Джо Байден - причина разрушений и хаоса", - говорится в заявлении.
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
4 февраля, 21:42
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Конгрессмены раскритиковали Байдена за его слова о кризисе в Техасе
1 февраля, 16:25
 
УкраинаИзраильСШАВ миреДональд ТрампМайк ДжонсонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала