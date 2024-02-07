https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925915844.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 07.02.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, две... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:23

2024-02-07T13:23

2024-02-07T13:31

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

украина

клещеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925494125_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_2d3146b48588e8d7b182e22ce03c5588.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925848101.html

https://ria.ru/20231202/unichtozhenie-1913321173.html

россия

украина

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, клещеевка