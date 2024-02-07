Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа ДНР.
"Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.