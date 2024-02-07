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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 07.02.2024
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13:23 07.02.2024 (обновлено: 13:31 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925915844.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 07.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, две... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:23
2024-02-07T13:31
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа ДНР."Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925848101.html
https://ria.ru/20231202/unichtozhenie-1913321173.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Клещеевка
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая стрельба по целям ВСУ из 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа ДНР.
"Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаКлещеевка
 
 
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