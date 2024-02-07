https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925823808.html

Небензя назвал главную цель спецоперации

Небензя назвал главную цель спецоперации - РИА Новости, 07.02.2024

Небензя назвал главную цель спецоперации

Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает, заявил на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:13

2024-02-07T01:13

2024-02-07T01:13

россия

донбасс

василий небензя

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оон

вооруженные силы украины

киев

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Ряд западных представителей заявили, что ответственность за это преступление лежит на России, а членам Совбеза не пришлось бы собираться по такому поводу, если бы РФ якобы не развязала войну. "Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали", - сказал Небензя в ответ. "И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240206/udary-1925818723.html

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донбасс

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россия, донбасс, василий небензя, совет безопасности оон, оон, вооруженные силы украины, киев