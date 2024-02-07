https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925823808.html
Небензя назвал главную цель спецоперации
Небензя назвал главную цель спецоперации - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя назвал главную цель спецоперации
Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает, заявил на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:13
2024-02-07T01:13
2024-02-07T01:13
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Ряд западных представителей заявили, что ответственность за это преступление лежит на России, а членам Совбеза не пришлось бы собираться по такому поводу, если бы РФ якобы не развязала войну. "Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали", - сказал Небензя в ответ. "И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем", - подчеркнул он.
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россия, донбасс, василий небензя, совет безопасности оон, оон, вооруженные силы украины, киев
Россия, Донбасс, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН, Вооруженные силы Украины, Киев
Небензя назвал главную цель спецоперации
Небензя: Россия начала СВО, чтобы закончить войну Киева против народа Донбасса
ООН, 7 фев – РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против населения Донбасса, и она это непременно сделает, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска
. Ряд западных представителей заявили, что ответственность за это преступление лежит на России, а членам Совбеза не пришлось бы собираться по такому поводу, если бы РФ якобы не развязала войну.
"Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали", - сказал Небензя в ответ.
"И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем", - подчеркнул он.
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску