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СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести
СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести - РИА Новости, 07.02.2024
СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести
Сенаторы одобрили закон, по которому обязательную геномную регистрацию будут проходить родственники пропавших без вести людей. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:21
2024-02-07T14:21
2024-02-07T14:21
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому обязательную геномную регистрацию будут проходить родственники пропавших без вести людей. Документ предлагает включить в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, близких родственников людей, пропавших без вести. Речь идет о тех, кто находится с ними в биологическом родстве - родителях, детях, братьях и сестрах, других кровных родственниках. Брать у них генетический материал будут органы предварительного следствия и дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ. Полученную информацию будут хранить до установления места нахождения человека, пропавшего без вести, но не дольше 70 лет.
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общество, россия
СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести
Совфед одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому обязательную геномную регистрацию будут проходить родственники пропавших без вести людей.
Документ предлагает включить в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, близких родственников людей, пропавших без вести. Речь идет о тех, кто находится с ними в биологическом родстве - родителях, детях, братьях и сестрах, других кровных родственниках.
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Брать у них генетический материал будут органы предварительного следствия и дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ. Полученную информацию будут хранить до установления места нахождения человека, пропавшего без вести, но не дольше 70 лет.