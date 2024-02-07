https://ria.ru/20240207/sovfed-1925932085.html

СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести

СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести - РИА Новости, 07.02.2024

СФ одобрил закон о геномной регистрации родных пропавших без вести

Сенаторы одобрили закон, по которому обязательную геномную регистрацию будут проходить родственники пропавших без вести людей. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:21

2024-02-07T14:21

2024-02-07T14:21

общество

россия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому обязательную геномную регистрацию будут проходить родственники пропавших без вести людей. Документ предлагает включить в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, близких родственников людей, пропавших без вести. Речь идет о тех, кто находится с ними в биологическом родстве - родителях, детях, братьях и сестрах, других кровных родственниках. Брать у них генетический материал будут органы предварительного следствия и дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел РФ. Полученную информацию будут хранить до установления места нахождения человека, пропавшего без вести, но не дольше 70 лет.

https://ria.ru/20240207/uchenye-1925854461.html

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