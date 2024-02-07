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Убирать снег в Москве будут круглосуточно - РИА Новости, 07.02.2024
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21:23 07.02.2024
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Убирать снег в Москве будут круглосуточно
Убирать снег в Москве будут круглосуточно - РИА Новости, 07.02.2024
Убирать снег в Москве будут круглосуточно
Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:23
2024-02-07T21:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействованы 14 тысяч единиц техники. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Завтра, по завершении снегопада, в течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточняется в публикации. В ведомстве добавили, что места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. "Просим автомобилистов в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в публикации.
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Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Убирать снег в Москве будут круглосуточно
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
2024-02-07T21:23
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Убирать снег в Москве будут круглосуточно

Бирюков: работы по очистке Москвы от снега организованы в круглосуточном режиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на улице Москвы
Снегоуборочная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегоуборочная техника на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействованы 14 тысяч единиц техники. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В материале уточнили, что к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
«
"Завтра, по завершении снегопада, в течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточняется в публикации.
В ведомстве добавили, что места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
«
"Просим автомобилистов в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в публикации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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