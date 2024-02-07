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Убирать снег в Москве будут круглосуточно

Убирать снег в Москве будут круглосуточно - РИА Новости, 07.02.2024

Убирать снег в Москве будут круглосуточно

Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:23

2024-02-07T21:23

2024-02-07T21:23

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействованы 14 тысяч единиц техники. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Завтра, по завершении снегопада, в течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточняется в публикации. В ведомстве добавили, что места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. "Просим автомобилистов в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в публикации.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве 2024-02-07T21:23 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, видео