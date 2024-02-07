Убирать снег в Москве будут круглосуточно
Бирюков: работы по очистке Москвы от снега организованы в круглосуточном режиме
Снегоуборочная техника на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Работы по очистке Москвы от снега осуществляются в круглосуточном режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействованы 14 тысяч единиц техники. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В материале уточнили, что к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
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"Завтра, по завершении снегопада, в течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточняется в публикации.
В ведомстве добавили, что места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
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"Просим автомобилистов в непогоду по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - говорится в публикации.