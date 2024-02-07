https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html

Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам"

Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024

Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам"

Читатели немецкого издания Tagesschau негативно отреагировали на публикацию о том, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:49

2024-02-07T03:49

2024-02-07T03:49

в мире

швеция

германия

россия

дмитрий песков

нато

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Читатели немецкого издания Tagesschau негативно отреагировали на публикацию о том, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках".О планах шведских правоохранителей ранее сообщил ряд немецких СМИ. По информации журналистов, прокурор Матс Люнгквист скоро объявит о завершении расследования, так как власти, "по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране". При этом Германия не планирует прекращать расследование по диверсии.Публикация Tagesschau в Facebook* вызвала активный отклик читателей в комментариях."А виновные, как можно предположить, еще будут вознаграждены с трудом заработанными деньгами налогоплательщиков", - написал пользователь Wolfgang Lang."Значит, это точно была не Россия", - указал Ralf Gries."Таким образом, преступник однозначно установлен", - согласился Franz B. Fassbrause."Своеобразное признание!" – отметил Till Schwanitz."Я сомневаюсь, что это нападение на важную инфраструктуру Германии когда-либо будет раскрыто публично", - заметил Mario König."Как будто немецкие власти заинтересованы в правдивом раскрытии этого дела. СМИ уже несколько месяцев хранят молчание по этому поводу. Где же ваша страсть к расследованиям?" – задался вопросом Marcel Benkert."Швеция хочет/должна вступить в НАТО. Что им теперь еще делать", - сыронизировал Christian Oswald."Раскрытие? Слишком взрывоопасно, нежелательно, вероятно, будет иметь "плохие" последствия", - добавила Manuela Kruse.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html

https://ria.ru/20240122/rassledovanie-1922825940.html

швеция

германия

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в мире, швеция, германия, россия, дмитрий песков, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"