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Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024
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03:49 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html
Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам"
Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024
Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам"
Читатели немецкого издания Tagesschau негативно отреагировали на публикацию о том, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:49
2024-02-07T03:49
в мире
швеция
германия
россия
дмитрий песков
нато
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Читатели немецкого издания Tagesschau негативно отреагировали на публикацию о том, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках".О планах шведских правоохранителей ранее сообщил ряд немецких СМИ. По информации журналистов, прокурор Матс Люнгквист скоро объявит о завершении расследования, так как власти, "по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране". При этом Германия не планирует прекращать расследование по диверсии.Публикация Tagesschau в Facebook* вызвала активный отклик читателей в комментариях."А виновные, как можно предположить, еще будут вознаграждены с трудом заработанными деньгами налогоплательщиков", - написал пользователь Wolfgang Lang."Значит, это точно была не Россия", - указал Ralf Gries."Таким образом, преступник однозначно установлен", - согласился Franz B. Fassbrause."Своеобразное признание!" – отметил Till Schwanitz."Я сомневаюсь, что это нападение на важную инфраструктуру Германии когда-либо будет раскрыто публично", - заметил Mario König."Как будто немецкие власти заинтересованы в правдивом раскрытии этого дела. СМИ уже несколько месяцев хранят молчание по этому поводу. Где же ваша страсть к расследованиям?" – задался вопросом Marcel Benkert."Швеция хочет/должна вступить в НАТО. Что им теперь еще делать", - сыронизировал Christian Oswald."Раскрытие? Слишком взрывоопасно, нежелательно, вероятно, будет иметь "плохие" последствия", - добавила Manuela Kruse.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
https://ria.ru/20240122/rassledovanie-1922825940.html
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в мире, швеция, германия, россия, дмитрий песков, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Германия, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"

Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Читатели немецкого издания Tagesschau негативно отреагировали на публикацию о том, что прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках".
О планах шведских правоохранителей ранее сообщил ряд немецких СМИ. По информации журналистов, прокурор Матс Люнгквист скоро объявит о завершении расследования, так как власти, "по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране". При этом Германия не планирует прекращать расследование по диверсии.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Вчера, 14:52
Публикация Tagesschau в Facebook* вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"А виновные, как можно предположить, еще будут вознаграждены с трудом заработанными деньгами налогоплательщиков", - написал пользователь Wolfgang Lang.
"Значит, это точно была не Россия", - указал Ralf Gries.
"Таким образом, преступник однозначно установлен", - согласился Franz B. Fassbrause.
"Своеобразное признание!" – отметил Till Schwanitz.
"Я сомневаюсь, что это нападение на важную инфраструктуру Германии когда-либо будет раскрыто публично", - заметил Mario König.
"Как будто немецкие власти заинтересованы в правдивом раскрытии этого дела. СМИ уже несколько месяцев хранят молчание по этому поводу. Где же ваша страсть к расследованиям?" – задался вопросом Marcel Benkert.
"Швеция хочет/должна вступить в НАТО. Что им теперь еще делать", - сыронизировал Christian Oswald.
"Раскрытие? Слишком взрывоопасно, нежелательно, вероятно, будет иметь "плохие" последствия", - добавила Manuela Kruse.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия с интересом ожидает вердиктов и решений по взрывам на "Северных потоках", которые будут приниматься в Швеции.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках"
22 января, 18:27
 
В миреШвецияГерманияРоссияДмитрий ПесковНАТОСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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