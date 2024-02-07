В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике
Калашников отметил мужество и принципиальный подход Шора к молдавской политике
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил мужество председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора и его принципиальный подход и пожелал ему и дальше сдерживать давление в отношении своей партии.
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"Мы видим ваше мужество и то, с каким вы принципиальным подходом сегодня встречаете неприятности… желаю вам, возможно, это давление держать дальше… В Молдове, и в очередной раз начнут разговаривать с Россией", - сказал Калашников.
Он напомнил, что благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину был создан формат конференции, на которую собираются фракции стран СНГ, в том числе оппозиционные.
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"Собирали их опять здесь в Государственной Думе, обменивались мнениями… должен сказать, все меньше и меньше на этом фланге оппозиционных партий, которые в Молдавии приводят к тому, что их (членов оппозиционных фракций - ред.)... заставляют выйти из их фракции", - добавил депутат.
Депутат также затронул тему с американским журналистом Такером Карлсоном, который приехал в Россию.
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"Мы три дня уже разговариваем про этого Такера Карлсона, так они уже договорились до того, чтобы не пускать его назад домой. Казалось бы, журналист, который приехал для того, чтобы просто снять с лидером (интервью – ред.)… просто снять и рассказать человеку о том, что происходит на самом деле, в том числе и на наших границах", - добавил депутат в ходе разговора.