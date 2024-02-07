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В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике - РИА Новости, 07.02.2024
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22:08 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/shor-1926037945.html
В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике
В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике - РИА Новости, 07.02.2024
В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил мужество председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора и его принципиальный подход РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:08
2024-02-07T22:08
молдавия
россия
илан шор
леонид калашников
такер карлсон
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил мужество председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора и его принципиальный подход и пожелал ему и дальше сдерживать давление в отношении своей партии. "Мы видим ваше мужество и то, с каким вы принципиальным подходом сегодня встречаете неприятности… желаю вам, возможно, это давление держать дальше… В Молдове, и в очередной раз начнут разговаривать с Россией", - сказал Калашников. Он напомнил, что благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину был создан формат конференции, на которую собираются фракции стран СНГ, в том числе оппозиционные. "Собирали их опять здесь в Государственной Думе, обменивались мнениями… должен сказать, все меньше и меньше на этом фланге оппозиционных партий, которые в Молдавии приводят к тому, что их (членов оппозиционных фракций - ред.)... заставляют выйти из их фракции", - добавил депутат. Депутат также затронул тему с американским журналистом Такером Карлсоном, который приехал в Россию. "Мы три дня уже разговариваем про этого Такера Карлсона, так они уже договорились до того, чтобы не пускать его назад домой. Казалось бы, журналист, который приехал для того, чтобы просто снять с лидером (интервью – ред.)… просто снять и рассказать человеку о том, что происходит на самом деле, в том числе и на наших границах", - добавил депутат в ходе разговора.
https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html
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молдавия, россия, илан шор, леонид калашников, такер карлсон, госдума рф, снг
Молдавия, Россия, Илан Шор, Леонид Калашников, Такер Карлсон, Госдума РФ, СНГ
В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике

Калашников отметил мужество и принципиальный подход Шора к молдавской политике

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил мужество председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора и его принципиальный подход и пожелал ему и дальше сдерживать давление в отношении своей партии.
«
"Мы видим ваше мужество и то, с каким вы принципиальным подходом сегодня встречаете неприятности… желаю вам, возможно, это давление держать дальше… В Молдове, и в очередной раз начнут разговаривать с Россией", - сказал Калашников.
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Он напомнил, что благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину был создан формат конференции, на которую собираются фракции стран СНГ, в том числе оппозиционные.
«
"Собирали их опять здесь в Государственной Думе, обменивались мнениями… должен сказать, все меньше и меньше на этом фланге оппозиционных партий, которые в Молдавии приводят к тому, что их (членов оппозиционных фракций - ред.)... заставляют выйти из их фракции", - добавил депутат.
Депутат также затронул тему с американским журналистом Такером Карлсоном, который приехал в Россию.
«
"Мы три дня уже разговариваем про этого Такера Карлсона, так они уже договорились до того, чтобы не пускать его назад домой. Казалось бы, журналист, который приехал для того, чтобы просто снять с лидером (интервью – ред.)… просто снять и рассказать человеку о том, что происходит на самом деле, в том числе и на наших границах", - добавил депутат в ходе разговора.
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МолдавияРоссияИлан ШорЛеонид КалашниковТакер КарлсонГосдума РФСНГ
 
 
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