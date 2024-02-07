https://ria.ru/20240207/shor-1926037945.html

В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике

В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике - РИА Новости, 07.02.2024

В Госдуме отметили принципиальный подход Шора к молдавской политике

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил мужество председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора и его принципиальный подход РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:08

2024-02-07T22:08

2024-02-07T22:08

молдавия

россия

илан шор

леонид калашников

такер карлсон

госдума рф

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил мужество председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора и его принципиальный подход и пожелал ему и дальше сдерживать давление в отношении своей партии. "Мы видим ваше мужество и то, с каким вы принципиальным подходом сегодня встречаете неприятности… желаю вам, возможно, это давление держать дальше… В Молдове, и в очередной раз начнут разговаривать с Россией", - сказал Калашников. Он напомнил, что благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину был создан формат конференции, на которую собираются фракции стран СНГ, в том числе оппозиционные. "Собирали их опять здесь в Государственной Думе, обменивались мнениями… должен сказать, все меньше и меньше на этом фланге оппозиционных партий, которые в Молдавии приводят к тому, что их (членов оппозиционных фракций - ред.)... заставляют выйти из их фракции", - добавил депутат. Депутат также затронул тему с американским журналистом Такером Карлсоном, который приехал в Россию. "Мы три дня уже разговариваем про этого Такера Карлсона, так они уже договорились до того, чтобы не пускать его назад домой. Казалось бы, журналист, который приехал для того, чтобы просто снять с лидером (интервью – ред.)… просто снять и рассказать человеку о том, что происходит на самом деле, в том числе и на наших границах", - добавил депутат в ходе разговора.

https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html

https://ria.ru/20240131/moldaviya-1924588747.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, илан шор, леонид калашников, такер карлсон, госдума рф, снг